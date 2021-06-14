علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: مايكروسوفت تخطط للتوقف عن دعم Windows 10 في 2025

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة مايكروسوفت لإنهاء دعم Windows 10 في 14 من أكتوبر من عام 2025، أي بعد مرور 10 سنوات على إطلاق نظام التشغيل.

كشفت شركة مايكروسوفت رسمياً عن الموعد المحدد لإنهاء دعم نظام تشغيل Windows 10 عبر صفحتها الخاصة، حيث تشير التوقعات إلى أن عملاق البرمجيات تستعد لإطلاق الإصدار الجديد من نظام التشغيل.

ولقد ألمحت مايكروسوفت في وقت سابق إلى خططها لإطلاق Windows 11 قريباً، حيث من المقرر أن تعقد عملاق البرمجيات حدث خلال الأسبوع المقبل لإطلاق الإصدار الجديد من نظام التشغيل.

أيضاً نشرت مايكروسوفت مجموعة من الإعلانات التشويقية حول النظام الجديد منذ بضعة أشهر، كما نشرت مايكروسوفت مقطع فيديو تشويقي لنظام Windows 11 الجديد، حيث يؤكد مقطع الفيديو على أن النظام يأتي بتغييرات كبيرة في واجهة المستخدم، مع إصلاحات كبيرة لمتجر ويندوز.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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