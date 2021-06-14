تكنولوجيا: تطبيق Huawei Video متاح الآن في 60 دولة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة هواوي أن تطبيق Huawei Video الخاص بها أصبح متاحة الآن للمستخدمين في أكثر من 60 دولة، كما انه متاح أيضًا على Huawei Smart Screens في ماليزيا والمملكة العربية السعودية والفلبين وغيرهم.

ويأتي هذا التطبيق بمحتوى متميز من الأسواق المحلية والدولية، فهو يعتبر مشغل الفيديو الافتراضي في جميع الهواتف الذكية القادمة من هواوي بالإضافة إلى علامة Honor التجارية.

يأتي التطبيق مع دعم لتشغيل الفيديو بتنسيقات متعددة، إلى جانب التحكم في سرعة التشغيل والحركة البطيئة والنافذة العائمة والمزيد، كما أنه يقدم الخدمة السحابية Huawei Cloud + Huawei Terminal Cloud للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر صرح Zhang Pingan، نائب الرئيس الأول في هواوي، والرئيس التنفيذي لـ Huawei Cloud، ورئيس خدمات المستهلك السحابي، أن تطبيق الفيديو الجديد يحتوي على أكثر من 50000 ساعة من محتوى الأفلام والتلفزيون الصيني. وأضاف أن أكثر من 10 ملايين مقطع فيديو قصير صيني وصل إلى 230 مليون مستخدم حول العالم من خلال الاجهزة.

المصدر

اعلان





