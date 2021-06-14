تكنولوجيا: أبل تشهد مبيعات ربع سنوية قياسية من الحواسب المحمولة والأجهزة اللوحية في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت شركة أبل مبيعات قوية في الربع الأول من هذا العام في الهند، إذ انها سجلت أفضل مبيعات ربع سنوية لها من أجهزة الحواسب المحمولة والأجهزة اللوحية في المنطقة، وفقًا لتقرير جديد.

ووفقًا لتقرير Canalys، شهدت الشركة مبيعات كبيرة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وكشف التقرير أن إجمالي مبيعات أجهزة الحواسب الشخصية للشركة بلغ 208 مليون وحدة، وهو رقم يقارب ضعف مبيعات نفس الفترة من العام السابق.

وأضافت Canalys أن نمو الشركة في الهند كان مدعومًا إلى حد كبير بتوافر متجرها الرسمي عبر الإنترنت. فقد أطلقت أبل رسميًا متجرها الإلكتروني الرسمي في الهند في النصف الثاني من العام الماضي.

وكان إجمالي مبيعات أجهزة الحواسب في الهند، بما في ذلك الأجهزة اللوحية، قد ارتفع بنسبة 72 بالمائة على أساس سنوي. ووصل هذا الرقم إلى 4 ملايين وحدة في الفترة ما بين يناير ومارس 2021.

وشهد السوق نموًا بسبب الاتجاه المتزايد للعمل من المنزل وأصبح التعليم عبر الإنترنت أكثر شيوعًا. لكن شركة أبل ذكرت أن إنتاجها من أجهزة MacBook و iPad يواجه حاليًا تأخيرات نظرًا لأن العالم يواجه نقصًا كبيرًا في أشباه الموصلات.

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