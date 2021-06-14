تكنولوجيا: سامسونج تعتمد ساعة Galaxy Watch4 في FCC

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اعتمدت العملاق الكوري ساعة Galaxy Watch4 الذكية في FCC إستعداداً للإعلان الرسمي المرتقب.

رصدت ساعة Galaxy Watch4 LTE الذكية في قاعدة بيانات FCC بنموذج رقم SM-R885 و SM-R880 وهما نموذجي LTE وWi-Fi للساعة الذكية المرتقبة.

ولقد أكدت تسريبات نشرت عبر Max Weinbach مؤخراً على أن شركة سامسونج تستعد لعقد الحدث القادم في 3 من أغسطس لكشف النقاب عن إصدارها الجديد من الساعات الذكية، وأيضاً الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي.

ومن المقرر أن يدعم نموذج SM-R885 من ساعة سامسونج الذكية الإتصال بشبكات LTE، كما تدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi بالنطاق الترددي المزدوج، وتدعم أيضاً الإتصال بتقنية البلوتوث، وGNSS وأيضاً NFC.

كما يضم هذا النموذج بطارية برقم EB-BR880ABY والتي تتميز بسعة 240 mAh وفقاً للتفاصيل السابقة، أيضاً تدعم الشحن اللاسلكي EP-OR825 الذي يتميز بقدرة 5W.

ولقد كشفت التسريبات السابقة عن خطط سامسونج لإطلاق Galaxy Watch4 باثنان من الأحجام، ومن المتوقع أن تكون هذه الأحجام هي 42 أو 41 مم مع 46 أو 45مم.

كما تخطط سامسونج لإطلاق Galaxy Watch Active4 باثنان من الأحجام هما 40 و42 مم، أيضاً ينطلق كلا الإصدارين بنظام تشغيل WearOS مع واجهة سامسونج OneUI.

يذكر أن سامسونج تقدم إصدار Galaxy Watch Active4 بتصميم من سبائك التيتانيوم مع حواف نحيفة وزجاج 2D، مع شريحة بدقة تصنيع 5 نانومتر، كما تشير التوقعات إلى خطط الشركة لإطلاق نموذج من الفولاذ المقاوم للصدأ.

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