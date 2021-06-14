تكنولوجيا: تعرف على منتجات Belkin الجديدة وشارك للفوز بجوائز قيمة!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عرفت علامة Belkin التجارية بمنتجاتها المميزة بأعلى جودة لمستخدمي هواتف الأيفون، واليوم تقدم الشركة مجموعة جديدة من المنتجات نستعرضها في السطور التالية وندعوك للمشاركة في سحب للفوز بجوائز قيمة.

شاحن لاسلكي بيلكن 3 في 1

شاحن لاسلكي 3 في1 يدعم شحن هاتف الأيفون، و سماعة AirPods وساعة Apple Watch الذكية في نفس الوقت وبقوة 7.5 واط، ويتوفر باللون الأسود والأبيض، كما يتوافق مع معايير Qi للشحن اللاسلكي.

سعر شاحن Belkin اللاسلكي 3 في 1: 399 ريال سعودي ويمكنك الحصول على الشاحن من هنا

شاحن Belkin BOOST PRO

يدعم شاحن Belkin BOOST PRO شحن هواتف الأيفوت وساعة ابل الذكية وأيضاً سماعات AirPods في نفس الوقت، كما يقدم الشاحن قوة 15 واط.

ويتوفر الشاحن باللون الأبيض والأسود، كما يدعم تقنية MagSafe لذا سيقدم الدعم لأجهزة الأيفون الحديثة من سلسلة iPhone 12 التي ستتوافق بأعلى كفاءة مع الشاحن، كما يدعم أسرع آداء في الشحن.

يتوفر Belkin BOOST PRO بسعر: 599 ريال سعودي ويمكنك الحصول على الشاحن من هنا

شاحن belkin boost Magnetic Portable

هو أحد منتجات Belkin الجديدة التي تدعم تقنية MagSafe، لذا سيوفر دعم جيد لمستخدمي هواتف iPhone 12، كما يضم سلك USB C بطول يصل إلى 2 متر، ويدعم شحن بقدرة 7.5 واط.

ويتوفر الشاحن بسعر :159 ريال، ويمكنك الحصول على الشاحن من هنا

حامل belkin vent mount pro للسيارة

يعد belkin vent mount pro حامل لهاتف الأيفون في السيارة، كما يدعم أيضاً نظام MagSafe في سلسلة هواتف iPhone 12، كما يتميز بتجربة سلسة في الإستخدام، أيضاً يدعم تثبيت الهاتف بشكل أفقي أو رأسي، كما يمكن مع كابل belkin المتوافق أن يدعم المستخدم في شحن الهاتف.

ويتوفر بسعر:199 ريال سعودي ويمكنك الحصول على belkin vent mount pro من هنا

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