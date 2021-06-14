شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: هذا هو شرط تسلا لقبول طريقة الدفع عبر بتكوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة Tesla الأحد 13 يونيو، إن الشركة ستستأنف قبول بتكوين كطريقة دفع لمنتجاتها بمجرد أن تتأكد بوجود استخدام معقول للطاقة النظيفة من قبل المعدنين بنحو 50% من إجمالي عمليات التعدين وفقا لما نقلته CNBC.

وكان ماسك يرد على تعليقات ماجدا ويرزيكا، الرئيس التنفيذي لمدير الأصول الجنوب أفريقي Sygnia، والذي قال إن تغريدات ماسك على أسعار البيتكوين كانت "تلاعبًا بالسوق" وكان من المفترض أن تؤدي إلى تحقيق من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

وفي فبراير الماضي كشفت Tesla في ملف SEC أنها اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من البيتكوين، وقالت إنها ستبدأ في قبول البيتكوين كطريقة دفع لمنتجاتها، ولكن تراجعت الشركة عن ذلك في منتصف مايو الماضي بسبب مخاوف بشأن عمليات التعدين والتي تستهلك طاقة كبيرة وتأثيرها على البيئة.