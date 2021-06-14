شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تتوسع في شراكتها مع تطبيق فايبر Viber عبر متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery بعد تحقيق نجاح عالمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، عن توسيع نطاق تعاونها التجاري طويل الأمد مع تطبيق فايبر [Viber] عبر متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery، ليشمل مزايا حصرية جديدة على التطبيق لمستخدمي أجهزة هواوي، وذلك بعد تحقيق تطبيق فايبر[Viber] نجاحاً عالمياً قوياً حيث تم تنزيل التطبيق 62 مليون مرة عبر متجر تطبيقات AppGallery في العديد من المناطق.

ويأتي نجاح تطبيق فايبر [Viber] على متجر تطبيقات AppGallery نتيجة لقدرته على تبني استراتيجية هواوي للتطبيقات "العالمية والمحلية"، والتي تركز على تطوير العلاقات مع مزودي التطبيقات الذين صُممت حلولهم لتوفير الخدمات اللازمة للمستخدم المحلي بجودة عالية وتجربة متميزة. وتعمل الشركتان الآن معاً على تعزيز التفاعل مع قاعدة المستخدمين المتزايدة.

وكجزء من الشراكة، أصدر تطبيق فايبر [Viber]، الذي يُمكّن المستخدمين من إجراء المكالمات الصوتية والمرئية والمراسلة والمحادثات الجماعية، تحديثاً مخصصاً لتوفر جميع باقات الملصقات المملوكة لـViber مجانية، حصرياً للمستخدمين الذين لديهم أحدث إصدار من تطبيق Viber عبر متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery.

والجدير بالذكر أن منصة تطبيقات HUAWEI AppGallery سجلت منذ إطلاقها في 2018 ما يزيد عن 530 مليون مستخدم، وحوالي 384.4 مليار عملية تنزيل وتوزيع للتطبيقات في عام 2020، بالإضافة لاستقطاب أكثر من 1.8 مليون مطور مسجل في جميع أنحاء العالم. وشهد المتجر أيضاً معدل تنزيل تطبيقات وصل إلى 384.4 مليار مرة في عام 2020.

وعلى المستوى المحلي، تعاونت هواوي مع العديد من الشركاء لإطلاق تطبيقاتهم على منصة تطبيقات HUAWEI AppGallery مثل تطبيقات النقل ذكي وتوصيل الطعام وبث المحتوى والموسيقى وغيرها من تطبيقات الترفيه، والعديد من تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية والمدفوعات الإلكترونية المبتكرة.

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نبذة عن متجر تطبيقات AppGallery

متجر تطبيقات AppGalleryهي منظومة ذكية شاملة ومبتكرة تتيح للمطورين إنشاء تجارب فريدة للمستهلكين. وتتيح مجموعة خدمات موبايل هواوي الأساسية الفريدة من هواوي توافق التطبيقات مع الأجهزة المختلفة، مما يوفر راحة أكبر وتجربة أكثر سلاسة كجزء من استراتيجية "1+8+N" الأوسع في هواوي.

تتمثل رؤيتنا في متجر تطبيقات AppGallery بجعلها منصة توزيع تطبيقات مفتوحة ومبتكرة يمكن الوصول إليها من قبل المستهلكين بسهولة، تقوم على حماية خصوصية المستخدمين وأمانهم بشكل صارم وتزويدهم بتجربة فريدة وذكية. ونظراً لأنّ متجر تطبيقات AppGallery هي أحد أفضل ثلاثة أسواق للتطبيقات على مستوى العالم، توفر مجموعة متنوعة من التطبيقات العالمية والمحلية ضمن 18 فئة تضم الملاحة والنقل والأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي والمزيد. وتتوفر متجر تطبيقات AppGallery في أكثر من 170 دولة ومنطقة مع أكثر من 530 مليون مستخدم نشط شهرياً على مستوى العالم. ودخلت هواوي في شراكة مع 2.3 مليون مطور في جميع أنحاء العالم، ووصل إجمالي التنزيلات من متجر تطبيقات AppGallery في عام 2020 إلى 384.4 مليار مرة.

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نبذة عن راكوتين فايبر:

يربط تطبيق فايبر الناس بعضا ببعض بعض النظر عن هوياتهم أو أماكن تواجدهم. يمكن لقاعدة المستخدمين العالمية لدينا الإستفادة من مجموعة من الميزات مثل الدردشات الفردية ومكالمات الفيديو والرسائل الجماعية والتحديثات والحوارات مع العلامات التجارية والمشاهير. نحن نضمن للمستخدمين بيئة آمنة ومجانية للتعبير عن مشاعرهم وعواطفهم.

يعد تطبيق فايبر جزء من شركة راكوتن، الشركة اليابانية العالمية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية والخدمات المالية وهو قناة الاتصال الرسمية لنادي برشلونة، كما يستضيف التطبيق العديد من القنوات الرسمية للعديد من الشركات والهيئات مثل هيئة الصحة العالمية والصندوق العالمي للطبيعة غيرها الكثير.

انضم إلى فايبر اليوم واستمتع بأفضل تجربة اتصال في العالم.