شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Guardians of the Galaxy تصل إلى منصات ألعاب Xbox وPS وPC فى 26 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة الألعاب Square Enix خلال فعاليات معرض E3 عن لعبة Guardians of the Galaxy المقتبسة من سلسلة أفلام Marvel الشهيرة من تطوير استوديو Eidos Montreal، حيث كشفت الشركة ان اللعبة ستصل فى 26 أكتوبر المقبل، وستكون متاحة على أجهزة إكس بوكس وبلايستيشن، والكمبيوتر الشخصي.

لعبة Guardians of the Galaxy:

تعتبر اللعبة من ألعاب الأكشن والمغامرة من منظور الشخص الثالث، والتى تأخذ اللاعبين فى جولة خيالية فى الفضاء وتجعله يختبر قدرات شخصيات "مارفل" القتالية والخارقة للطبيعة عن قرب، وبتصميم شخصيات بارز واستثنائي، مع أحدث الرسوم والبصريات المتقدمة، مع المحافظة على عنصر الفكاهة والضحك فى اللعبة".

وتعد هذه هى المحاولة الثانية لـ Square Enix فى عالم Marvel الذى تم تجديده، بعد لعبة 2020 Avengers التى طورتها Tomb Raider studio Crystal Dynamics، ولم تكن تلك اللعبة بالتأكيد لعبة لاعب واحد قائمة على السرد، كما أنها لم تنجح فى أجزاء الحركة أو المغامرة أيضًا.