تكنولوجيا: شاومي تستعد للإعلان عن ساعة Mi Watch Revolve Active في 22 من يونيو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة شاومي حدثها القادم في 22 من يونيو لإطلاق هاتف Mi 11 Lite في السوق الهندي، كما تخطط لإطلاق ساعة Mi Watch Revolve Active خلال الحدث.

رصدت ساعة Mi Watch Revolve Active الذكية في قوائم Amazon في الهند إستعداداً للإعلان المرتقب في الهند، ولقد أكد الإعلان الترويجي أن الساعة الذكية تأتي بمستشعر SpO2 لقياس نسبة الأكسجين في الدم، كما تتميز الساعة الذكية بتصميم دائري.

وتأتي ساعة Mi Watch Revolve Active الذكية بعد إصدار الشركة السابق Mi Watch Revolve التي جاءت العام الماضي بشاشة AMOLED بحجم 1.39 إنش، كما تدعم الساعة الذكية عمر شحن يصل إلى 14 يوم.

أيضاً جاءت ساعة Mi Watch Revolve الذكية بنظام GPS مدمج، ودعمت مقاومة الماء 5 ATM، ومن المتوقع أن يدعم الإصدار الجديد Mi Watch Revolve Active المواصفات ذاتها المميزة للإصدار السابق، مع ترقية في الأنماط الرياضية وتتبع الأنشطة الرياضية.

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