تكنولوجيا: سامسونج تحدد 21 من يونيو لإطلاق Galaxy M32 رسمياً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت العملاق الكوري يوم 21 من يونيو للإعلان الرسمي عن هاتف Galaxy M32 الذي ينطلق بسعة كبيرة للبطارية.

رصد هاتف Galaxy M32 في إعلان ترويجي في Amazon الهند، والذي أوضح موعد لإطلاق الهاتف رسمياً لاحقاً هذا الشهر، كما إستعرض الإعلان الترويجي بعض من المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار.

يأتي الهاتف بشاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش، ومعدل تحديث 90Hz، وجودة عرض Full HD بلس، كما تتميز الشاشة بسطوع 800 nit، وتضم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 20 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم الهاتف إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر بزوايا عرض واسعة، وأخر لعمق التصوير، إلى جانب مستشعر macro.

ومن المقرر وفقاً للإعلان الترويجي أن يضم هاتف Galaxy M32 سعة كبيرة للبطارية تصل إلى 6000 mAh، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار في الإعلان الرسمي المرتقب.

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