شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تسعى لجعل أماكن العمل أكثر أمانا باستخدام "موظفين روبوت" جدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يعد استخدام التكنولوجيا الروبوتية أمرًا نادر الحدوث هذه الأيام، ومع ذلك، ترتقى أمازون بهذه التكنولوجيا إلى مستوى جديد، فوفقًا لمدونة نشرتها أمازون، تسعى الشركة للحصول على موظفين "روبوت" لجعل مكان العمل أكثر أمانًا.

وتمتلك أمازون مراكز للتنفيذ فى عدة أجزاء من العالم، وحاليًا، يختار الموظفون العناصر أو يخزونها على أرفف متنقلة أثناء انتقال المنتجات خلال عملية تلبية طلبات العملاء، ولتقليل الحاجة إلى الموظفين للوصول إلى أعلى أو الانحناء عند استرداد العناصر، تختبر أمازون نظام محطة عمل جديد يسمى "إرني".

ويأخذ Ernie الحقائب من الرف الآلى ويستخدم ذراعًا آليًا لتسليمها للموظفين، حتى يتمكنوا من البقاء فى وضع أكثر راحة واستقرارًا وصديقًا لبيئة العمل.

أما الموظف الآخر "الروبوت" هو بيرت، أحد أوائل الروبوتات المتنقلة الذاتية فى أمازون، أو AMRs، وتقول أمازون، إن AMRs مثل Bert، التى يتم اختبارها للتنقل بشكل مستقل عبر المرافق باستخدام تقنية الأمان والإدراك والملاحة المتقدمة التى طورتها أمازون، يمكن أن تغير ذلك.

وقالت أمازون إنه مع بيرت، لم تعد الروبوتات بحاجة إلى أن تكون محصورة فى مناطق محظورة، وهذا يعنى أنه فى المستقبل، يمكن للموظف استدعاء بيرت لنقل العناصر عبر المنشأة، وعلاوة على ذلك، قد يكون بيرت قادرًا فى مرحلة ما على نقل أغراض أو عربات أكبر وأثقل وزنًا تُستخدم لنقل طرود متعددة عبر منشآتنا، من خلال اتخاذ هذه التحركات، يمكن أن يساعد بيرت فى تخفيف الضغط على الموظفين، كما أشارت أمازون فى منشور المدونة.