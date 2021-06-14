هيئة الأرصاد تكشف موعد بداية فصل الصيف

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن محافظة القاهرة ستهشد انخفاضا في درجات الحرارة حيث ستتراوح درجة الحرارة بين 32 إلى 33 درجة بداية من اليوم وحتى الأسبوع القادم.

وأوضحت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية،: أن السواحل الشمالية ستتراوح درجات حرارتها بين 27 و 28 درجة ومدن شمال الصعيد ستتراوح بين 33 و 34.

وفيما يخص محافظات الصعيد، نوهت إلى أن درجات الحرارة بها ستتراوح بين 40 و41، وذلك بانخفاض يصل إلى 5 درجات مقارنة بالأسبوع القادم.

ولفتت إلى أنه بداية من 21/6 القادم سيبدأ فصل الصيف رسميا، سيكون هناك ارتفاع في نسب الرطوبة.