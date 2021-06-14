شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى قضائية تتهم أيفون وأجهزة أبل الأخرى بانتهاك براءات الاختراع اللاسلكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت شركة أبل لدعوى قضائية تزعم أن جميع منتجاتها التي تدعم شبكة Wi-Fi والاتصال الخلوي تقريبًا تنتهك مجموعة من براءات اختراع الاتصالات اللاسلكية، حيث تدعي الشكوى المقدمة في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الغربية من تكساس، أن منتجات أبل - مثل أجهزة iPhone و iPad - تنتهك مطالبات محددة في 13 براءة اختراع مختلفة مملوكة لشركة تعرف بـ Smart Mobile، LLC.

وتقريبًا، تشترك جميع براءات الاختراع في مواصفات مشتركة والعديد منها يعد جزءًا من طلب براءة اختراع تم تقديمه في عام 1999، وفقًا لما ذكره موقع Apple Insider، فيما تتعامل براءات الاختراع مع أنظمة وأجهزة الاتصالات اللاسلكية التي تتمتع بقدرات اتصالات صوتية وبيانات، وأجهزة لها القدرة على التبديل ديناميكيًا بين الشبكات اللاسلكية والأجهزة التي يمكنها الاتصال بخادم لتحسين وظائفها.

ويستمر في استهداف أجهزة أبل مثل iPhone وiPad وأبل Watch، وتحديدًا تسمية المنتجات من iPhone 5S إلى أحدث طرازات iPad Pro، وتستدعي الشكوى أيضًا بعض ميزات تقنية أبل اللاسلكية مثل بروتوكول TCP متعدد المسارات (MPTCP) و MIMO.

وتسمح التقنية الأولى للجهاز بدعم استخدام الشبكات الخلوية وشبكات Wi-Fi في وقت واحد، بينما يستخدم الأخير نظامًا متعدد الهوائيات لتعزيز الاتصال اللاسلكي، وتدعي الدعوى أن شركة أبل لديها معرفة بما لا يقل عن ثماني براءات اختراع، بالإضافة إلى العديد من طلبات براءات الاختراع التي قدمتها Smart Mobile، منذ النصف الأخير من عام 2015.

وفي ذلك الوقت، حاولت الشركة بيع مخزون IP الخاص بها من خلال وسيط براءات الاختراع Global Technology Transfer Group، الذي اتصل بشركة أبل بشأن عملية بيع محتملة، وفي الشكوى، يطالب المدعي بمحاكمة أمام هيئة محلفين، كما أنها تسعى للحصول على تعويضات، وإصدار أمر قضائي دائم يمنع شركة أبل من تصنيع أو بيع المنتجات المخالفة المزعومة، ودعوات أخرى للإغاثة.