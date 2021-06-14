شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى قضائية تتهم أيفون وأجهزة أبل الأخرى بانتهاك براءات الاختراع اللاسلكية والان مع تفاصيل الخبر
ويستمر في استهداف أجهزة أبل مثل iPhone وiPad وأبل Watch، وتحديدًا تسمية المنتجات من iPhone 5S إلى أحدث طرازات iPad Pro، وتستدعي الشكوى أيضًا بعض ميزات تقنية أبل اللاسلكية مثل بروتوكول TCP متعدد المسارات (MPTCP) و MIMO.
وتسمح التقنية الأولى للجهاز بدعم استخدام الشبكات الخلوية وشبكات Wi-Fi في وقت واحد، بينما يستخدم الأخير نظامًا متعدد الهوائيات لتعزيز الاتصال اللاسلكي، وتدعي الدعوى أن شركة أبل لديها معرفة بما لا يقل عن ثماني براءات اختراع، بالإضافة إلى العديد من طلبات براءات الاختراع التي قدمتها Smart Mobile، منذ النصف الأخير من عام 2015.
وفي ذلك الوقت، حاولت الشركة بيع مخزون IP الخاص بها من خلال وسيط براءات الاختراع Global Technology Transfer Group، الذي اتصل بشركة أبل بشأن عملية بيع محتملة، وفي الشكوى، يطالب المدعي بمحاكمة أمام هيئة محلفين، كما أنها تسعى للحصول على تعويضات، وإصدار أمر قضائي دائم يمنع شركة أبل من تصنيع أو بيع المنتجات المخالفة المزعومة، ودعوات أخرى للإغاثة.