تكنولوجيا: سامسونج تعقد الحدث القادم في 3 من أغسطس لإطلاق هواتفها القابلة للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدت التسريبات التي نشرت عبر صفحة Weinbach على تويتر على خطط سامسونج لإطلاق الحدث القادم في 3 من أغسطس للإعلان الرسمي عن Galaxy Z Flip 3 و Galaxy Z Fold 3 وساعة Galaxy Watch 4.

كشف تقرير نشر مؤخراً عن تأجيل سامسونج الإعلان الرسمي عن هاتف Galaxy S21 FE نتيجة لنقص إمدادات تكوينات الهاتف التي أدت إلى توقف الإنتاج، إلا أن سامسونج مازالت مستمرة في خططها لإطلاق الهواتف القابلة للطي.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة حول موعد حدث سامسونج في تغريدة نشرت عبر صفخة “Max Weinbach”، الذي أكد على أن العملاق الكوري في طريقها لعقد حدث في 3 من أغسطس للإعلان عن الهواتف القابلة للطي وساعة الشركة الذكية Galaxy Watch 4.

وتضم إصدارات الشركة من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Flip 3 و Galaxy Z Fold 3، كما تقدم أيضاً العملاق الكوري اثنان من الإصدارات من ساعتها الذكية Galaxy Watch 4 و Watch Active 4.

أيضاً يعد موعد الحدث القادم أقرب للموعد الذي انطلق فيه حدث Galaxy Unpacked العام الماضي الذي عقد في 5 من أغسطس، والذي قدمت فيه سامسونج Galaxy Note 20.

ولقد أشار Jon Prosser في تقرير سابق أن شركة سامسونج ستبدأ شحن الساعات الذكية Galaxy Watch 4 و Watch Active 4 في 11 من أغسطس، بينما تبدأ سامسونج في شحن الهواتف في 27 من أغسطس، لذا نترقب تفاصيل مؤكدة من العملاق الكوري عن موعد الحدث القادم للشركة.

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