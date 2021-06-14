شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تغير اسم المستخدم على منصات التواصل الإجتماعى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعي بعض مستخدمي السوشيال ميديا لتغيير أسمائهم في الحسابات لأسباب قد تتعلق بشيء أكثر ارتباطًا بالعلامة التجارية والأعمال، ولسوء الحظ لا تسمح لك بعض الأنظمة الأساسية بتغيير أسماء المستخدمين الخاصة مثل Snapchat التى تسمح فقط بتغيير اسم العرض الخاص بك والطريقة الوحيدة للحصول على اسم مستخدم جديد هي بدء حساب جديد، والأمر نفسه ينطبق على Reddit، لكن هذا هو الاستثناء وليس القاعدة.

إليك كيفية تغيير اسم المستخدم عبر منصات الوسائط الاجتماعية الأكثر شيوعًا وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

فيس بوك

انتقل إلى الإعدادات والخصوصية في القائمة المنسدلة العلوية اليمنى ثم انتقل إلى الإعدادات.

اسم المستخدم الخاص بك، وكذلك اسمك الفعلي، موجودان في القسم العام.

من المفترض أن يتضمن اسم المستخدم اسمك الحقيقي، جنبًا إلى جنب مع بعض الأرقام أو الأحرف لتمييزك عن الآخرين الذين قد يكون لديهم نفس اللقب.

لتغييره انقر فوق نص "تحرير" الأزرق في أقصى اليمين.

تويتر

تعد مؤشرات Twitter أكثر انتشارًا على الموقع من الأسماء الحقيقية ، وهناك بعض المنافسة الساخنة للمطالبة بتلك الخاصة بعلامات تجارية معينة.

يمكنك العثور على الخيار في إعداداتك ضمن "الحساب".

الإعداد المحدد موجود ضمن "تسجيل الدخول والأمان".

بمجرد إدخال اسم المستخدم الجديد الخاص بك ، وإذا كان متاحًا فيجب أن يكون التغيير سريعًا.

للتسجيل إذا كنت تريد تغيير اسم العرض الخاص بك، فسيتعين عليك استخدام خيار "تعديل الملف الشخصي".





انستجرام

من المسلم به أنه من السهل جدًا أن يكون لديك العديد من Instagrams ، وأنا أوصي به تقريبًا لأي شخص على تغيير اسم المستخدم الخاص به، فقط لأن التطبيق يجعل من السهل نسبيًا التوفيق بين حسابات متعددة.

ومع ذلك إذا كنت تريد حقًا اسم مستخدم جديدًا، فانتقل إلى ملف التعريف الخاص بك وحدد "تحرير ملف التعريف".

ستمنحك هنا خيارًا لتغيير اسم المستخدم الخاص بك، سيُذكرك أيضًا أنه يمكنك العودة إلى القديم في غضون 14 يومًا إذا لم يستمر التغيير، إذا تم استخدام الإسم فستعرف متى تضغط على "تم".

موقع YouTube

على عكس الأنظمة الأساسية الأخرى، لن تتمكن من تغيير اسمك على YouTube داخل الموقع نفسه - سيكون عليك تغيير الاسم في حسابك على Google. للقيام بذلك، انتقل إلى إعدادات YouTube وابحث عن خيار "عرض أو تغيير إعدادات حساب Google الخاص بك."

من هناك، سيتم نقلك إلى ملفك الشخصي في Google، ابحث عن الخيار الموجود في الجزء العلوي الأيمن والذي يشير إلى "المعلومات الشخصية"، تتضمن هذه الخيارات اسمك وتاريخ ميلادك وما إلى ذلك، يمكنك أيضًا منح نفسك اسمًا مستعارًا هنا إذا اخترت ذلك، لاحظ أن عنوان URL لملفك الشخصي ثابت ولا يمكن تغييره.

بينتيريست

موقع الإشارات المرجعية المفضل لدى الجميع - كالمعتاد لتغيير اسمك Pinterest ، انتقل إلى الإعدادات ثم إلى تحرير ملف التعريف.

هنا يمكنك تغيير اسم العرض الخاص بك وكذلك اسم المستخدم الخاص بك.

لينكد ان

تعمل الأشياء بشكل مختلف قليلاً على LinkedIn. سيكون لديك اسم العرض القياسي (اسمك الحقيقي، على ما آمل، في ضوء أي موقع هو)، ولكن ليس اسم مستخدم كما قد تفهمه تقليديًا، بدلاً من ذلك ، لديك عنوان URL مخصص للملف الشخصي يتضمن اسمًا معينًا.

لتغيير ذلك انتقل إلى ملف التعريف الخاص بك وحدد الخيار الموجود على اليمين لـ "تحرير ملف التعريف العام وعنوان URL". بمجرد القيام بذلك، في الجزء العلوي الأيسر سيكون خيار "تعديل عنوان URL المخصص"، ما عليك سوى اختيار أي اسم تريده وتغييره وفقًا لذلك.

تيك توك

نجاح هارب على وسائل التواصل الاجتماعي يبقي TikTok الأمور بسيطة نسبيًا عندما يتعلق الأمر باسم المستخدم الخاص بك، للعثور عليه، انتقل إلى الإعدادات الخاصة بك وابحث عن إعداد "اسم المستخدم"، حدد ذلك وقم بتغييره.

إذا كان اسم المستخدم متاحًا، فستظهر علامة اختيار خضراء بجوار اسمك، يؤدي تغيير اسم المستخدم الخاص بك أيضًا إلى تغيير عنوان URL الخاص بـ TikTok.