شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. طريقة إيقاف التصحيح التلقائى على هواتف أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد ميزة التصحيح التلقائي عند الكتابة من المميزات المفيدة للكثير من المستخدمين، لكن في بعض الأحيان قد يجدها آخرون مصدر إزعاج كبير لهم، حيث يؤدي في بعض الأحيان لارتكاب أخطاء إملائية عند كتابة الرسائل، خاصةً إذا كنا في عجلة من أمرنا، وفيما يلى نعرض كيفية إيقاف تشغيل هذه الميزة بكل سهولة:

كيفية إيقاف التصحيح التلقائي في كيبورد Gboard

- توجه إلى الضبط أو "Settings".

- في قائمة الإعدادات اضغط على "النظام" System.

- حدد خيار اللغة والادخال أو "Language & input".

- اختر "لوحة المفاتيح الافتراضية" Virtual keyboard واضغط على "Gboard".

- اختر تصحيح النص أو "Text correction".

- مرر لأسفل وقم بإيقاف تشغيل التصحيح التلقائي أو "Auto-correction".