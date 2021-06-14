شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية كشف وإزالة أى فيروس من هاتف أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تخاف من الفيروسات على هاتفك الأيفون، فلا تستطيع البرامج الضارة فعل الكثير حتى لو وجدت طريقها إلى هاتفك، بفضل الطريقة التي صممت بها أبل نظام iOS، ولكن مع ذلك عادة، ابحث عن سلوك مثل إعادة توجيه Safari نفسه إلى صفحات الويب التي لم تطلبها، أو يتم إرسال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية تلقائيًا دون إذنك، أو فتح متجر التطبيقات من تلقاء نفسه.

ووفقًا لما ذكره موقع "business insider"، فإنه بغض النظر عن الأعراض التي تعاني منها، إلا أن أول شيء يجب أن تحاول تحديده هو ما إذا كانت المشكلة التي تواجهها تحدث طوال الوقت، أو فقط عند تشغيل تطبيق معين، دون المشكلة وشاهد التطبيق الذى تستخدمه عند حدوثه.

إذا كان بإمكانك تضييق نطاق المشكلة إلى تطبيق واحد، فراجع ما إذا كان هناك تحديث متاح لها في متجر التطبيقات، فقد يؤدي ذلك إلى حل المشكلة، ولكن إذا لم يحدث ذلك، فقم بإلغاء تثبيت هذا التطبيق.

إذا اختفت المشكلة بعد إلغاء تثبيت التطبيق، فأنت الآن تعرف السبب الأساسي، ويمكنك محاولة إعادة تثبيت التطبيق مرة أخرى لمعرفة ما إذا كان قد تم حل المشكلة، أو اتصل بالدعم الفني لصانع التطبيق.

وإذا لم تتمكن من حصر المشكلة في تطبيق واحد، فيجب أن تكون خطوتك التالية هي إعادة تشغيل جهاز أيفون الخاص بك، وذلك تمامًا مثل إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فإن إيقاف تشغيل هاتفك وإعادة تشغيله مرة أخرى يمكن أن يحل الكثير من المشكلات غير المتوقعة.

امسح ذاكرة التخزين المؤقت فى Safari

يمكن حل بعض المشكلات، خاصة تلك المتعلقة بتصفح الويب، عن طريق مسح ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح، وهذا صحيح بشكل خاص إذا وجدت أن Safari يعيد التوجيه إلى مواقع الويب التي لم تطلبها أو تتوقف الروابط عن العمل بالطريقة التي ينبغي لها.

قم باستعادة هاتفك إلى نسخة احتياطية سابقة

إذا لم تنجح أي من هذه الأشياء في حل مشكلتك، فقد يتطلب الأمر المزيد من الإجراءات الشديدة لمحاولة إعادة هاتفك إلى أفضل شكل. إذا كانت لديك فكرة جيدة عن الوقت الذي بدأ فيه هاتفك في مواجهة المشكلات، فقد تتمكن من استعادة هاتفك إلى نسخة احتياطية تعود إلى ما قبل الإصابة.

لكن سيؤدي هذا إلى مسح كل شيء مضاف إلى هاتفك منذ تلك النسخة الاحتياطية، بما في ذلك التطبيقات والصور والموسيقى، لذلك لا تفعل ذلك إلا إذا كنت متأكدًا من أن لديك مشكلة خطيرة ولم ينجح أي شيء آخر.

ابدأ من جديد مع إعدادات المصنع

إذا لم تؤد إعادة تعيين هاتفك إلى نسخة احتياطية قديمة إلى حل المشكلة، وما زلت متأثرًا بالبرامج الضارة أو أي خلل آخر، فلديك طريقة أخيرة لتجربها.

اعد ضبط أيفون على إعدادات المصنع، وبدلاً من استعادة نسخة احتياطية، قم بإعداد الهاتف كجهاز جديد، ولا تقم باستعادة أي تطبيقات أو بيانات.

اعمل مع الهاتف في حالته الجديدة في المصنع، إذا اختفت المشكلة، فابدأ في تنزيل التطبيقات التي فقدتها يدويًا.

إذا استمرت المشكلة حتى بعد إعادة ضبط الهاتف، فإن ما لديك هو مشكلة في الجهاز، ولا يمكن لأي فيروس أن يعيش على أيفون من خلال إعادة ضبط المصنع، لذلك يجب أن تأخذ الهاتف إلى متجر أبل للصيانة.