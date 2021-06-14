شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكنك منع فيس بوك من تتبعك؟.. خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم فيس بوك أدوات جديدة لمستخدميه العام الماضي، حيث تتيح هذه الأداة للمستخدمين معرفة البيانات الخاصة بك على فيس بوك التي يتم الوصول إليها من قبل تطبيقات ومواقع الطرف الثالث، وتتيح الأداة المعروفة باسم "نشاط خارج فيس بوك" للمستخدمين التحكم في إعدادات مشاركة البيانات هذه.

كيفية الوصول إلى "Off-Facebook Activity"

1. افتح فيس بوك وقم بتسجيل الدخول

2. الآن، اضغط فوق أيقونة القائمة المنسدلة في الجزء العلوي الأيمن واختر الأمان والخصوصية

3. اضغط فوق الإعدادات واختر "Your Facebook Information".

4.ثم، اضغط فوق خيار "نشاط خارج فيس بوك" أو "off-Facebook activity".

كيفية عرض جميع التطبيقات والمواقع التي تصل إلى المعلومات من "Off-Facebook Activity"

1. في صفحة Off-Facebook Activity، اضغط فوق إدارة نشاطك خارج فيس بوك، ثم أدخل كلمة المرور الخاصة بك للتحقق، هنا سترى قائمة بجميع التطبيقات والمواقع المرتبطة بحسابك على فيس بوك.

كيفية تعطيل نشاط خارج فيسبوك للتطبيقات والمواقع الإلكترونية:

1. اتبع الخطوات المذكورة أعلاه ثم اختر التطبيق أو موقع الويب الذي تريد إيقاف نشاط فيس بوك الخاص به.

2. اضغط فوقه وانتقل لأسفل للعثور على الخيار "إيقاف تشغيل النشاط المستقبلي من Truecaller: ID & spam block على سبيل المثال"ثم اضغط فوقه لتعطيل نشاط خارج فيس بوك لهذا التطبيق أو موقع الويب المحدد.

كيفية تعطيل نشاط Off-Facebook Activityلجميع التطبيقات والمواقع الإلكترونية مرة واحدة

1. اضغط فوق إدارة الأنشطة المستقبلية من صفحة Off-Facebook Activity

2. ثم، اضغط فوق إدارة نشاط فيس بوك مرة أخرى في النافذة المنبثقة

3. في الصفحة التالية، قم بإيقاف تشغيل تبديل نشاط المستقبل خارج فيس بوك لتعطيل جميع الأنشطة المستقبلية خارج فيس بوك.

كيفية مسح سجل النشاط خارج فيس بوك

1. للقيام بذلك، ما عليك سوى النقر فوق الزر مسح السجل من صفحة Off-Facebook Activity، ثم قم بالتأكيد بالنقر فوق الزر "مسح السجل" في النافذة المنبثقة.