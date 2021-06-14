شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطط ميناء فيرجن أوربت الفضائى فى المملكة المتحدة عند إطلاقه 2022 والان مع تفاصيل الخبر
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كان من المأمول أن يبدأ تشغيل موقع الإطلاق الأفقي بحلول أكتوبر من هذا العام، لكن التأخيرات الناجمة عن جائحة الفيروس تسببت في إبطاء الموعد.
ستستخدم فيرجن أوربت Spaceport Cornwall لإطلاق أقمار صناعية صغيرة إلى الفضاء على LauncherOne، وهو صاروخ من مرحلتين، ينتقل إلى المدار، حيث يمكنه حمل حمولات يصل وزنها إلى حوالي 660 رطلاً (300 كيلوجرام) في مدار أرضي منخفض.
ومن المتوقع أن يخلق تطوير Spaceport Cornwall حوالي 150 وظيفة ويسمح للمملكة المتحدة بالمنافسة في السوق العالمية لنشر الأقمار الصناعية الصغيرة في مدار الأرض، وهي صناعة من المتوقع أن تبلغ قيمتها 3.9 مليار جنيه إسترليني بحلول عام ،2030 والتي يأمل برانسون الاستفادة منها.
وكانت نجحت شركة Virgin Orbit في وضع أول أقمارها الصناعية في الفضاء، بعد إطلاق عشر حمولات من تحت جناح 747 التي انطلقت من صحراء موهافي بكاليفورنيا.