شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطط ميناء فيرجن أوربت الفضائى فى المملكة المتحدة عند إطلاقه 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهدف شركة الصواريخ التابعة للسير ريتشارد برانسون إلى افتتاح ميناء فضائي في نيوكواي بحلول ربيع عام 2022، عندما يتم إطلاق أول أقمار صناعية من الأراضي البريطانية، حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة Virgin Orbit، إنه يمكن استخدام الميناء الجديد Spaceport Cornwall لإرسال مجسات إلى المريخ والزهرة والقمر في غضون السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كان من المأمول أن يبدأ تشغيل موقع الإطلاق الأفقي بحلول أكتوبر من هذا العام، لكن التأخيرات الناجمة عن جائحة الفيروس تسببت في إبطاء الموعد.

على الرغم من وجود حديث عن أن موقع الميناء الفضائى يمكنه يومًا ما إطلاق سائحين فضاء يدفعون رسومًا في رحلات ترفيهية شبه مدارية، قال رئيس فيرجن أوربت إن رحلات الفضاء البشرية ليست حاليًا جزءًا من خطط الشركة للمنشأة.

ستستخدم فيرجن أوربت Spaceport Cornwall لإطلاق أقمار صناعية صغيرة إلى الفضاء على LauncherOne، وهو صاروخ من مرحلتين، ينتقل إلى المدار، حيث يمكنه حمل حمولات يصل وزنها إلى حوالي 660 رطلاً (300 كيلوجرام) في مدار أرضي منخفض.

ومن المتوقع أن يخلق تطوير Spaceport Cornwall حوالي 150 وظيفة ويسمح للمملكة المتحدة بالمنافسة في السوق العالمية لنشر الأقمار الصناعية الصغيرة في مدار الأرض، وهي صناعة من المتوقع أن تبلغ قيمتها 3.9 مليار جنيه إسترليني بحلول عام ،2030 والتي يأمل برانسون الاستفادة منها.

وكانت نجحت شركة Virgin Orbit في وضع أول أقمارها الصناعية في الفضاء، بعد إطلاق عشر حمولات من تحت جناح 747 التي انطلقت من صحراء موهافي بكاليفورنيا.