علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين جهازى iPad Pro 11-inch وiPad 10.2-inch

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القاهرة - سامية سيد - دقة الشاشة: تبلغ 2388× 1668بيكسل.

 

نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.

 

المعالج: معالج Apple M1..

 

الرام: تبلغ 8 جيجابايت.

 

نظام التشغيل: نظام iPadOS14.

 

الكاميرا الخلفية: كاميرا ثلاثية بدقة 12 ميجابيكسل.

 

الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميجابيكسل.

 

البطارية: بقوة 7540 mAh.

 

 

جهاز  iPad 10.2-inch

الشاشة: 10.2بوصة.

دقة الشاشة: تبلغ 2160× 1620بيكسل.

 

نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.

 

المعالج: معالج Apple A10 Fusion.

 

الرام: تبلغ 3 جيجابايت.

 

نظام التشغيل: نظام iPadOS14.

 

الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 8 ميجابيكسل.

 

الكاميرا الأمامية: بدقة 1.2 ميجابيكسل.

 

البطارية: بقوة 8827 mAh.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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