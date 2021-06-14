شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين جهازى iPad Pro 11-inch وiPad 10.2-inch والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دقة الشاشة: تبلغ 2388× 1668بيكسل.
نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.
المعالج: معالج Apple M1..
الرام: تبلغ 8 جيجابايت.
نظام التشغيل: نظام iPadOS14.
الكاميرا الخلفية: كاميرا ثلاثية بدقة 12 ميجابيكسل.
الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميجابيكسل.
البطارية: بقوة 7540 mAh.
جهاز iPad 10.2-inch
الشاشة: 10.2بوصة.
دقة الشاشة: تبلغ 2160× 1620بيكسل.
نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.
المعالج: معالج Apple A10 Fusion.
الرام: تبلغ 3 جيجابايت.
نظام التشغيل: نظام iPadOS14.
الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 8 ميجابيكسل.
الكاميرا الأمامية: بدقة 1.2 ميجابيكسل.
البطارية: بقوة 8827 mAh.