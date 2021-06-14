شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Nvidia تتوقف عن دعم نظامى التشغيل ويندوز 7 و 8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مر أكثر من 11 عامًا منذ إطلاق Windows 7 لأول مرة، وقبل فترة وجيزة من الذكرى السنوية الثانية عشرة، سيتوقف منتج بطاقات الرسومات Nvidia عن دعم نظام التشغيل القديم.

وفي منشور خطة دعم لنظامي التشغيل Windows 7 وWindows 8 / 8.1 ، كشفت Nvidia أنه "اعتبارًا من أكتوبر 2021، ستكون ترقيات كروت الشاشة Game Ready Driver ، بما في ذلك تحسينات الأداء والميزات الجديدة وإصلاحات الأخطاء، متاحة حصريًا للأنظمة التي تستخدم Windows 10 كنظام تشغيل لها.

ولحسن الحظ، لا يعني هذا أن Nvidia تتجاهل إصدارات ويندوز، وهذا تمامًا لأنه بعد التحديث الأخير الذي يركز على الأداء في 31 أغسطس 2021 ، سيستمرون في تنفيذ "التحديثات الأمنية الهامة ستكون متاحة على الأنظمة التي تستخدم Windows 7 أو Windows 8 أو من Windows 8.1 حتى سبتمبر 2024. "

وفي 14 يناير 2020، أنهت مايكروسوفت رسميًا دعمها لنظام التشغيل Windows 7 ، لذلك من المفاجئ، وإن كان موضع ترحيب ، أن Nvidia تواصل تقديم الدعم لفترة طويلة، وبمجرد انتهاء دعم كارت الشاشة، ستكون هناك أسباب أقل وأقل للبقاء على نظام التشغيل القديم ، ومع وجود Windows 11 في الأفق ، هناك فرصة لتخطي نظام التشغيل Windows 10 بالكامل.