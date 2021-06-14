شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد أول أتوبيس طائر بدون طيار قادر على حمل 40 شخص .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Kelekona مؤخرًا عن خطط لمركبة كهربائية عملاقة (eVTOL) لنقل الناس بين المدن، مع تحديد أول طريق لمانهاتن وهامبتونز، وستسمح الحافلة الطائرة بدون طيار لـ 40 شخصًا بالتنقل على متنها في وقت واحد، كما تستغرق هذه الرحلة 30 دقيقة فقط وتكلف المسافرين 85 دولارًا، وهو نفس سعر تذكرة القطار.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تتطلع الشركة إلى عام 2024 لأول رحلاتها للركاب، وتخطط للتوسع في مناطق مختلفة بعد فترة وجيزة من ذلك من لندن إلى باريس ولوس أنجلوس إلى سان فرانسيسكو.



اتوبيس طائر وقال المؤسس Braeden Kelekona لـ Digital Trends، لم يكن من المنطقي بالنسبة لنا أبدًا إنشاء طائرة صغيرة يمكنها حمل ما يصل إلى ستة أشخاص فقط. وأضاف، "يجب أن يكون لديك نوع النقل الجماعي الذي نعتمد عليه هنا في المدينة.. من المنطقي محاولة نقل أكبر عدد ممكن من الأشخاص على متن طائرة واحدة، حتى لا نستغل المجال الجوي".

حافلة طائرة كما أنه بعد أن تبدأ شركة Kelekona طريق نيويورك وتعمل، تخطط الشركة لإضافة مسارات أخرى بما في ذلك بوسطن إلى نيويورك ؛ نيويورك إلى واشنطن العاصمة؛ ومن لوس أنجلوس إلى سان فرانسيسكو. فيما تم تصميم الحافلة بدون طيار، التي تشبه مزيجًا من صحن طائر ومنطاد، بثمانية مراوح موجهة للدفع مع مراوح متحركة لأداء جميع مراحل الرحلة: الإقلاع العمودي، والتحليق الأمامي، والهبوط.



اتوبيس طائر 2

كما أنه لتحقيق رحلات في اتجاه واحد لمدة ساعة واحدة، تعمل Kelekona على تطوير طريقة بطارية قابلة للتبديل مماثلة لما تستخدمه تسلا في سياراتها من طراز S وModel 3، فمن خلال استخدام البطاريات القابلة للتبديل، يمكن لحافلة الطائرات بدون طيار أن تقلل من وقت الاستجابة عند الطيران بين المحاور، وبالتالي تقضي على الحاجة إلى إعادة الشحن.