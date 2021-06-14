- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد أول أتوبيس طائر بدون طيار قادر على حمل 40 شخص .. صور والان مع تفاصيل الخبر
اتوبيس طائر
وقال المؤسس Braeden Kelekona لـ Digital Trends، لم يكن من المنطقي بالنسبة لنا أبدًا إنشاء طائرة صغيرة يمكنها حمل ما يصل إلى ستة أشخاص فقط.
حافلة طائرة
كما أنه بعد أن تبدأ شركة Kelekona طريق نيويورك وتعمل، تخطط الشركة لإضافة مسارات أخرى بما في ذلك بوسطن إلى نيويورك ؛ نيويورك إلى واشنطن العاصمة؛ ومن لوس أنجلوس إلى سان فرانسيسكو.
فيما تم تصميم الحافلة بدون طيار، التي تشبه مزيجًا من صحن طائر ومنطاد، بثمانية مراوح موجهة للدفع مع مراوح متحركة لأداء جميع مراحل الرحلة: الإقلاع العمودي، والتحليق الأمامي، والهبوط.
اتوبيس طائر 2
كما أنه لتحقيق رحلات في اتجاه واحد لمدة ساعة واحدة، تعمل Kelekona على تطوير طريقة بطارية قابلة للتبديل مماثلة لما تستخدمه تسلا في سياراتها من طراز S وModel 3، فمن خلال استخدام البطاريات القابلة للتبديل، يمكن لحافلة الطائرات بدون طيار أن تقلل من وقت الاستجابة عند الطيران بين المحاور، وبالتالي تقضي على الحاجة إلى إعادة الشحن.