شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل إطلاق تسلا لموديل S Plaid للسيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت تسلا في تسليم موديل S Plaid الذي طال انتظاره، وهو أسرع سياراتها حتى الآن، وذلك في مصنع فريمونت بولاية كاليفورنيا، حيث قدم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي، والمصمم الرئيسي للشركة، فرانز فون هولزهاوزن، السيارة التي تذهب من 0 إلى 60 في أقل من ثانيتين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه لتحقيق سرعة قصوى تبلغ 200 ميل في الساعة، يحتاج السائقون إلى عجلات وإطارات مناسبة مقابل تكلفة إضافية غير معلنة، والتي لن تكون متاحة حتى خريف 2021.

ويبلغ سعر السيارة 129.990 دولارًا أمريكيًا، أي أكثر من السعر المقدر في البداية بـ10آلاف دولار، ومن غير الواضح سبب قيام تسلا برفع السعر.

وفقًا لموقع الشركة على الإنترنت، يبلغ مدى نموذج S Plaid ثلاثي المحركات 390 ميلًا، وسرعة قصوى تبلغ 200 ميل في الساعة و1020 حصانًا، مع تكوين محرك مزدوج، يمكن أن تقطع 412 ميلًا بشحنة واحدة، وأكد ماسك أنه قادر أيضًا على السفر لمسافة 187 ميلاً مقابل شحن لمدة 15 دقيقة فقط.

كتبت تسلا على موقعها على الإنترنت: "مع أطول مدى وأسرع تسارع من أي سيارة كهربائية قيد الإنتاج، فإن موديل S Plaid هو أعلى سيارة سيدان تم تصنيعها على الإطلاق".

وأضافت تسلا، "كل من مجموعات نقل الحركة طويلة المدى و Plaid، مع بنية بطارية محدثة، قادرة على تشغيل متتالٍ ومتناسق لمسافة 1/4 ميل."

وأشار ماسك إلى أن الطراز S Plaid المزود بالطيار الآلي سيسهل على السائقين اتخاذ المسار الأكثر كفاءة، وسيخمن الموقع والاتجاه والمسار حتى سيستمر في تقليل مقدار المدخلات التي تحتاج إلى القيام بها حتى تقرأ السيارة رأيك.

وسيكون الموديل S Plaid الذي يبلغ وزنه 4766 رطلاً أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، مع نظام HVAC قادر على استخدام طاقة أقل بنسبة 50% ومضخة تعمل على تحسين نطاق الطقس البارد بنسبة 30%.

وتحتوي السيارة الكهربائية الجديدة على تصميم داخلي جديد كليًا، بما في ذلك عجلة القيادة ذات المقود، وشاشة رئيسية بانورامية مقاس 17 بوصة، ومقاعد أمامية جيدة التهوية.