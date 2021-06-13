شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل إطلاق تسلا لموديل S Plaid للسيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه لتحقيق سرعة قصوى تبلغ 200 ميل في الساعة، يحتاج السائقون إلى عجلات وإطارات مناسبة مقابل تكلفة إضافية غير معلنة، والتي لن تكون متاحة حتى خريف 2021.
ويبلغ سعر السيارة 129.990 دولارًا أمريكيًا، أي أكثر من السعر المقدر في البداية بـ10آلاف دولار، ومن غير الواضح سبب قيام تسلا برفع السعر.
كتبت تسلا على موقعها على الإنترنت: "مع أطول مدى وأسرع تسارع من أي سيارة كهربائية قيد الإنتاج، فإن موديل S Plaid هو أعلى سيارة سيدان تم تصنيعها على الإطلاق".
وأضافت تسلا، "كل من مجموعات نقل الحركة طويلة المدى و Plaid، مع بنية بطارية محدثة، قادرة على تشغيل متتالٍ ومتناسق لمسافة 1/4 ميل."
وأشار ماسك إلى أن الطراز S Plaid المزود بالطيار الآلي سيسهل على السائقين اتخاذ المسار الأكثر كفاءة، وسيخمن الموقع والاتجاه والمسار حتى سيستمر في تقليل مقدار المدخلات التي تحتاج إلى القيام بها حتى تقرأ السيارة رأيك.
وسيكون الموديل S Plaid الذي يبلغ وزنه 4766 رطلاً أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، مع نظام HVAC قادر على استخدام طاقة أقل بنسبة 50% ومضخة تعمل على تحسين نطاق الطقس البارد بنسبة 30%.
وتحتوي السيارة الكهربائية الجديدة على تصميم داخلي جديد كليًا، بما في ذلك عجلة القيادة ذات المقود، وشاشة رئيسية بانورامية مقاس 17 بوصة، ومقاعد أمامية جيدة التهوية.