شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر تُحدث تطبيقها الرسمى على أجهزة ويندوز 10.. اعرف أبرز مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تحديث تطبيق تويتر الرسمي لأجهزة Windows 10 بالعديد من الميزات الجديدة، حيث يتوفر الآن التحديث الجديد لتويتر في Microsoft Store لأجهزة Windows 10، فيما يعتمد تطبيق تويتر المحدث هذا على طريقة عرض الويب المستندة إلى Chromium Edge من Microsoft والتي تقدم ميزات جديدة وأداء أفضل.

ويدعم تطبيق تويتر الآن الاختصارات، وهدف مشاركة الويب، وشارات شريط المهام، والإشعارات، وقوائم الانتقال، ومزامنة المظهر الداكن / الفاتح مع إعدادات نظام التشغيل.

على جانب آخر أعلن Twitter في وقت سابق من هذا العام أنه يعمل على ميزة Super Follows التي من شأنها أن تسمح لبعض المستخدمين بفرض رسوم على المتابعين ومنحهم إمكانية الوصول إلى محتوى إضافي، وقامت باحثة التطبيق جين مانشون وونج بتغريد لقطات شاشة لما تقول إنه سيبدو عليه الخدمة حسبما نقل موقع the verege.

وفقًا لبحث Wong الذي يكون عادةً دقيقًا للغاية، سيقتصر برنامج Super Follows على مستخدمي Twitter الذين لديهم ما لا يقل عن 10000 متابع، والذين نشروا 25 تغريدة على الأقل خلال الثلاثين يومًا الماضية، وهم لا يقل عن 18 عامًا.

كما أشار Twitter أن إحدى الميزات الرئيسية لـ Super Follows هي المحتوى الإضافي مثل التغريدات الحصرية للمتابعين المتميزين.