تكنولوجيا: أحدث التسريبات تكشف عن التغييرات المقدمة في iPad mini للعام 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعود جهاز 5G iPad mini للأضواء في أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد التي تسلط الضوء على التغييرات المقدمة في هذا الإصدار.

أشار المحلل Ming-Chi Kuo في تقرير نشر الشهر الماضي إلى أن إصدار ابل الجديد من أجهزة iPad mini سيأتي هذا العام بنفس ملامح تصميم iPad Air للعام 2020، بينما أشارت بعض التقارير الأخرى إلى أن جهاز 5G iPad mini سيتبنى تصميم iPad Pro للعام 2021.

أيضاً أشارت مدونة Naver من كوريا الجنوبية إلى الإصدار القادم من أجهزة الآيباد ميني ينطلق بعنوان “iPad Mini Pro”، كما أكدت المدونة على أن هذا الإصدار يأتي بميزة الإتصال بشبكات 5G، كما يأتي بحواف نحيفة.

ولقد أوضحت التسريبات السابقة أن الحجم المتوقع للجهاز يتراوح بين 8.4 إنش إلى 9 إنش تقريباً، وفي تقرير من بلومبرغ أكد “Mark Gurman” على تصميم الحواف النحيفة لهذا الإصدار، كما أوضح أنه مع هذا التصميم يختفي الزر الرئيسية من إطار الجهاز اللوحي.

أيضاً نشر موقع Front Page Tech صور ثلاثية الأبعاد لجهاز 5G iPad mini للعام 2021 والتي ترتكز على التسريبات التي نشرت حول الجهاز حتى الآن، حيث يظهر الجهاز بحواف مسطحة كما في سلسلة iPhone 12، مع تصميم يحاكي iPad Air 2020.

كما يأتي هذا الإصدار بحجم أطول من الإصدار السابق حيث يتميز إرتفاع الجهاز 206.3مم، مقارنة بالإصدار السابق الذي جاء بإرتفاع 203.2مم، بينما يأتي بعرض 137.8مم مقارنة ب134.8مم في الإصدار السابق.

أيضاً من المقرر أن تعمل ابل على دمج تقنية إستشعار البصمة Touch ID في الزر الرئيسي في الإطار الجانبي للجهاز، لذا لن يدعم الجهاز تقنية Face ID.

وتأتي المكبرات الصوتية في الجزء السفلي من تصميم الجهاز، والتي تأتي بترقية في 5G iPad mini، أيضاً يضم هذا الإصدار منفذ USB C، كما تقدم ابل الجهاز بثلاثة إختيارات في الألوان هم الأسود، الفضي وأيضاً الذهبي، أيضاً تقدم ابل Apple Pencil بحجم أصغر.

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