شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تدعم إيماءات Windows Precision Touchpad فى التحديث الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت أبل دعمًا لبرامج تشغيل Windows Precision Touchpad في آخر تحديث لـ Boot Camp، حيث يتضمن التحديث 6.1.15 الجديد دعمًا لـ Windows Precision Touchpad وهي ميزة الضغطات المتعددة، بما في ذلك الضغط مرة واحدة للنقر، والزاوية اليمنى السفلية للنقر بزر الماوس الأيمن، وحركة لأسفل للتمرير لأعلى وإيماءات من ثلاثة أو أربعة أصابع.

ووفقًا لـ The Verge، لاحظ العديد من مستخدمي Reddit أن التحديث المفاجئ قد تم نشره أمس، وأنه يعمل بشكل أفضل من أدوات مثل Trackpad ++ ولوحة اللمس بدقة mac التي كان على الأشخاص استخدامها لسنوات، وكتب أحد المستخدمين "يعمل بطريقة أفضل من كليهما مع اكتشاف أفضل لراحة اليد والإبهام أيضًا".

وبدأت شركة مايكروسوفت لأول مرة في تقديم Windows Precision Touchpad مع Intel في عام 2013، لإصلاح مشكلات لوحة تتبع الكمبيوتر الشخصي في ذلك الوقت، وقال التقرير إن شركة أبل استغرقت وقتًا طويلاً لتمكين Windows Precision Touchpad في Boot Camp، ولكن لا يتم دعم كل جهاز MacBook.

ويشير مستند دعم أبل إلى أن أجهزة كمبيوتر Mac المزودة بشريحة T2 فقط هي التي ستتمكن من الوصول إلى لوحة اللمس الدقيقة لنظام التشغيل Windows، وهي معظم طرازات MacBook Air وMacBook Pro بدءًا من عام 2018 فصاعدًا، فيما يعد توقيت مثل هذا التحديث الهام لـ Boot Camp مفاجئًا أيضًا ويمكن أن يلمح إلى أن أجهزة Mac المستندة إلى Intel ستتعايش مع أجهزة Mac المستندة إلى M1 من أبل لفترة من الوقت حتى الآن.

وأوقفت أبل إنتاج MacBook Air الذي يعتمد على Intel العام الماضي، ولكن لا يزال بإمكان المستخدمين شراء MacBook Pro مقاس 13 بوصة مع وحدة المعالجة المركزية Intel في الوقت الحالى، قالت شركة آبل إن "انتقالها إلى أبل silicon سيستغرق حوالي عامين".