هواوي مستمرة في تطوير أشباه الموصلات

دبي - يزن راشد - تصر شركة هواوي على سعيها من أجل تطوير أشباه موصلات عالمية، وذلك بالرغم من العقوبات الأمريكية المشددة التي سلبتها الشركات المصنعة للعقود التي اعتمدت عليها.

وقالت كاثرين تشين، مديرة هواوي ونائبة الرئيس الأولى: ليس لدينا نية لإعادة هيكلة شركة HiSilicon الفرعية لتصميم الرقاقات.

وكان لدى HiSilicon أكثر من 7000 عامل في كشوف رواتبها في عام 2020، وهو رقم سيكون من الصعب الحفاظ عليه من قبل شركة تابعة من المتوقع أن تستمر لسنوات دون المساهمة في الأرباح.

وقالت تشين: إن هواوي مملوكة للقطاع الخاص ولا تتأثر بالقوى الخارجية. وقد أظهرت إدارتها بوضوح أنها تنوي الاحتفاظ بشركة HiSilicon.

اقرأ أيضًا: هواوي تكشف عن Huawei Watch 3 مع نظام هارموني

ومنعت الحكومة الأمريكية في شهر مايو 2020 الشركات التي تستخدم منتجات أو خدمات أمريكية الصنع من ممارسة الأعمال التجارية مع هواوي.

ونتيجة لذلك، توقفت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات TSMC، أكبر صانع لأشباه الموصلات في العالم، وشركات أخرى عن قبول طلبات جديدة من هواوي.

وتعمل شركة أشباه الموصلات HiSilicon، التي تأسست في عام 2004 على تطوير رقاقات لهواتف هواوي الذكية والأجهزة الأخرى. وتعتبر أحد أكثر مطوري الرقاقات تقدمًا في العالم.

اقرأ أيضًا: فيسبوك تخفي الصفحات التي تشارك معلومات مضللة

هواوي تواصل تطوير أشباه الموصلات:

سجلت شركة HiSilicon مبيعات بقيمة 385 مليون دولار في الربع الأول من عام 2021. ويمثل الرقم انخفاضًا بنسبة 87 في المئة عن الفترة من أبريل إلى يونيو من عام 2020، عندما بلغت مبيعات HiSilicon ذروتها.

وكانت TSMC هي المتعاقد الخارجي الأساسي لشركة HiSilicon. مما يعني أن مبيعات HiSilicon من المرجح أن تنخفض إلى الصفر عاجلاً أم آجلاً.

ولكن تشين أوضحت أن هواوي ليس لديها خطط لتقليل القوة العاملة في HiSilicon. وإن HiSilicon تواصل تطوير أشباه الموصلات ويمكنها إدارتها بالرغم من العقوبات التي من المتوقع أن تستمر لمدة عامين إلى ثلاثة أعوام.

اقرأ أيضًا: بايدن يلغي أوامر ترامب التي تحظر تيك توك

وتعمل الدول الأخرى على تعزيز صناعات أشباه الموصلات الخاصة بها. مما يساعد HiSilicon على اكتساب شركاء جدد في سلسلة التوريد لا يعتمدون على التكنولوجيا الأمريكية. ومن المتوقع حدوث ذلك في غضون سنوات قليلة.

وتسعى HiSilicon أيضًا إلى متابعة خطوط أعمال أخرى. وأعلنت في شهر مايو عن مشاركتها في مشروع لتحقيق استخدام واسع النطاق لأجهزة تلفزيون 8K الفائقة الدقة.

ومع التوقعات بأن تواصل الولايات المتحدة والصين المعركة من أجل التفوق في مجال التكنولوجيا الفائقة. فإن هواوي تقدمت في تطوير تقنيات خاصة في مركز أبحاث تعتبره الشركة سفينة نوح حديثة تطفو فوق فيض من الصعوبات.

اقرأ أيضًا: أفضل تطبيقات استرجاع الصور المحذوفة على الحاسب