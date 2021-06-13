الكشف عن موعد إطلاق هاتف Huawei MatePad 11

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 يونيو 2021 07:10 مساءً - منذ 22 دقيقة

كشفت شركة هواوي الصينية عن موعد الإطلاق الرسمي لتابلت هواوي ميت باد 11 – Huawei MatePad 11، وذلك بعد أيام عن إعلانها إطلاق نظام ”هارموني أو إس“ – harmony os الذي يهدف لاستبدال نظام ”أندرويد“ في أجهزتها.

ووفقا لموقع ”أي تي هوم“، سيكون Huawei MatePad 11 متاحا للطلب المسبق في الـ14 من يونيو، وسيتم طرحه في الأسواق رسميّا في الـ 22 من يونيو.

وتبلغ أبعاد التابلت 253.8 × 165.3 × 7.2 ملم، وسيأتي بشاشة IPS LCD مقاس 10.95 بوصة بمعدل تحديث 60 هرتز/ 120 هرتز ، ودقة عرض 2560 × 1600 بكسل.

ويأتي التابلت بمعالج Snapdragon 865 من كوالكوم، وبطارية تبلغ سعتها 7250 مللي أمبير تدعم الشحن بقدرة 22.5 واط عبر منفذ USB-C، كما يدعم القلم الخاص بشركة هواوي.

ويعمل التابلت بنظام الشركة الجديد HarmonyOS 2، كما أشارت التقارير إلى أن الجهاز قد دخل مرحلة الإنتاج الضخم الآن تحسبا لارتفاع الطلب عليه، إذ سيكون الجهاز الأرخص بين جميع الأجهزة اللوحية الحديثة من هواوي.

وبالنسبة للكاميرات، يحتوي Huawei MatePad 11 على كاميرا خلفية واحدة بدقة 13 ميجابكسل، ويمكنها تسجيل فيديو بدقة K4 بمعدل 30 إطار في الثانية، فضلا عن كاميرا أمامية تبلغ دقتها 8 ميجابكسل.

أما بالنسبة لسعر Huawei MatePad 11، فسيكلف الإصدار الذي يتضمن 4 جيجابايت رام و64 جيجابايت سعة تخزين 483 دولارا، في حين سيكلف الإصدار الذي يتضمن 6 جيجابايت رام و128 جيجابايت سعة تخزين 604 دولارات، ومن المقرر أن يكون التابلت متاحا في الصين بحلول شهر سبتمبر.



