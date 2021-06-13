سامسونغ تستعد لإطلاق تشكيلة من الهواتف القابلة للطي والساعات الذكية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 يونيو 2021 07:10 مساءً - منذ 28 دقيقة

تستعد شركة سامسونغ لاطلاق مجموعة جديدة من هواتفها الذكية القابلة للطي واثنين من الساعات الذكية من الجيل التالي أواخر تموز/ يوليو أو آب/ أغسطس، حسب ما كشفت تقارير تقنية.

ومع اقتراب الموعد الزمني، كشف مصدران موثوقان تاريخ الإطلاق الدقيق وتواريخ الشحن لهذه المنتجات.

ووفقا لما ذكره المسرب التقني ماكس وينباخ عبر Android Police ، فإن حدث ”Samsung Unpacked“ القادم سيعقد في 3 آب/ أغسطس.

وفي هذا المؤتمر، ستكشف سامسونغ رسميا عن هاتفي Galaxy Z Fold3 و Galaxy Z Flip3 وساعتي Galaxy Watch4 و Galaxy Watch Active4.

وأكد المسرب التقني الموثوق جون بروسر، أن سلسلة Galaxy Watch4 ستبدأ في الشحن اعتبارا من 11 آب/ أغسطس، في حين سيبدأ شحن الجيل الثالث من سلسلة Galaxy Z القابلة للطي اعتبارا من 27 أغسطس.

وستصل الساعات الذكية الجديدة إلى العملاء بعد أسبوع من إعلانها، ومع ذلك، ستستغرق أحدث الأجهزة القابلة للطي أكثر من 3 أسابيع.

وستعمل سلسلة Galaxy Watch4 على تشغيل نظام التشغيل Wear الجديد الذي تم تجديده بالتعاون مع غوغل وسامسونغ و Fitbit، وستتوفر الأجهزة القابلة للارتداء بحجمين بالإضافة إلى المتغيرات الخلوية ودعم البلوتوث.

من ناحية أخرى، سيصل كل من Galaxy Z Fold3 و Galaxy Z Flip3 بتصميمات جديدة وتحسينات عن سابقاتها.

ومن المقرر، وفقا للتسريبات، أن يأتي هاتف Galaxy Z Fold3 بتصميم الكاميرا المدمجة أسفل الشاشة للمرة الأولى في هواتف سامسونغ، التي تأتي في الجزء الجانبي من الشاشة لدعم انحناء الهاتف بزاوية 90 درجة، وأيضاً دعم استخدام قلم S لتدوين الملاحظات.

ويضم Galaxy Z Fold3 إعدادات ثلاثية للكاميرا الخلفية بشكل رأسي مع فلاش LED في وحدة الكاميرا المميزة بتصميم بارز عن إطار الهاتف، كما يظهر الهاتف بتصميم دون أي فجوات في الجانبين عند طي الشاشة.

وسيأتي هاتف Galaxy Z Flip3 بشاشة AMOLED تدعم معدل تحديث 120 هيرتز ليحاكي هاتفي Galaxy Z Fold2 و Galaxy Note20 Ultra.

وتشير التسريبات إلى أن سامسونغ تقدم هاتف Galaxy Z Flip3 بحواف نحيفة، لذا ستتميز إطارات الشاشة بحجم أنحف مقارنة بالإصدار السابق، ومن المتوقع أن يضم الهاتف مكبرات صوتية ستريو.