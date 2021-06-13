لأول مرة منذ 4 سنوات.. بيتكوين تحصل على ترقية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 يونيو 2021 07:10 مساءً - تمت الموافقة على أول ترقية لعملة بيتكوين منذ أربع سنوات من قبل المعدنين حول العالم. وتمثل هذه لحظة نادرة للإجماع بين أصحاب المصلحة.

ويقول خبراء التشفير: إنها خطوة كبيرة جدًا بالنسبة للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم. وتسمى الترقية Taproot، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في شهر نوفمبر.

وعندما يحدث ذلك، فإنه يعني قدرًا أكبر من الخصوصية والكفاءة في المعاملات، والأهم من ذلك، أن التحديث يفتح إمكانات العقود الذكية، وهي ميزة أساسية لتقنية البلوك تشين التي تقضي على الوسطاء حتى بالنسبة لأكثر المعاملات تعقيدًا.

وتعد Taproot مهمة لأنها تفتح مجالًا واسعًا من الفرص لرجال الأعمال المهتمين بتوسيع نطاق استخدام بيتكوين.

وعلى عكس ترقية بيتكوين لعام 2017 – التي تسببت بحدوث انقسام أيديولوجي – تتمتع Taproot بدعم عالمي تقريبًا. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن هذه التغييرات هي تحسينات تدريجية إلى حد ما على التعليمات البرمجية.

التغيير بالنسبة لعملة بيتكوين:

يتعلق تحول بيتكوين بالتوقيعات الرقمية، التي يمكنك التفكير فيها على أنها البصمة التي يتركها الفرد في كل معاملة يقوم بها.

وفي الوقت الحالي، تستخدم العملة المشفرة شيئًا يسمى خوارزمية Elliptic Curve Digital Signature، التي يتم إنشاؤها من المفتاح الخاص الذي يتحكم بالمحفظة ويضمن أن يتم إنفاق العملة من قبل المالك الشرعي فقط.

وتتحول Taproot إلى شيء يعرف باسم توقيعات شنور Schnorr، مما يجعل المعاملات المتعددة التوقيعات غير قابلة للقراءة.

ويعني هذا من الناحية العملية مزيدًا من الخصوصية، وذلك لأن مفاتيحك لن يكون لها قدر كبير من التعرض على السلسلة.

ولن يترجم ذلك إلى مزيد من إخفاء الهوية لعنوان بيتكوين الفردي الخاص بك عبر البلوك تشين العام، ولكنه يجعل المعاملات البسيطة غير قابلة للتمييز عن تلك الأكثر تعقيدًا والتي تتكون من توقيعات متعددة.

وتغير هذه التواقيع المدعمة قواعد اللعبة بالنسبة للعقود الذكية، وهي اتفاقيات ذاتية التنفيذ. ويمكن استخدام العقود الذكية نظريًا في أي نوع من المعاملات تقريبًا، بدءًا من دفع الإيجار كل شهر وحتى تسجيل سيارتك.

وتجعل Taproot العقود الذكية أرخص وأقل تكلفة من حيث المساحة التي تشغلها عبر البلوك تشين.

ويمكن في الوقت الحالي إنشاء العقود الذكية عبر طبقة البروتوكول الأساسية لبيتكوين وعبر Lightning Network، وهي منصة مدفوعات مبنية على بيتكوين، التي تتيح المعاملات الفورية.

وعادةً ما تؤدي العقود الذكية التي يتم تنفيذها عبر Lightning Network إلى معاملات أسرع وأقل تكلفة. وبدأ المطورون بالبناء على Lightning Network، تحسبًا للترقية، التي تسمح بعقود محددة للغاية.

وتمثل العقود الذكية أهم شيء بالنسبة لترقية Taproot، حيث إن العقود الذكية هي المحرك الأساسي للابتكار على شبكة إيثيريوم.

وتمنحك العقود الذكية الفرصة لبناء تطبيقات وأعمال تجارية عبر البلوك تشين. وبالنظر إلى أن المزيد من المبرمجين يبنون عقودًا ذكية فوق البلوك تشين، فهناك أيضًا احتمال أن تصبح بيتكوين أكثر فاعلية في عالم التمويل اللامركزي DeFi.