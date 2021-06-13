شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سى إن إن: مستقبل تويتر محل شكوك فى ظل أزمته مع الهند ونيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن مستقبل موقع التواصل الاجتماع الشهير تويتر محل شكوك فى ظل الحصار الذى تتعرض له فى دولتين هامتين من أجل نمو الشركة.

وقالت الشبكة: تويتر وقع فى معركة مع الحكومة الهندية لأشهر بسبب حرية التعبير وقضايا أخرى، وتواجه قواعد جديدة مقيدة فرضتها نيودلهى، وإذا لم يكن هذا كافيا، فهناك أحداث أكثر دراماتيكية تتكشف على بعد آلاف الأميال على طول الساحل الغربى لأفريقيا، حيث منعت نيجيريا إلى أجل غير مسمى موقع تويتر، بعدما قامت الشركة بحذف منشور من الرئيس محمد بخارى إزاء التعامل مع الاضطرابات التى تشهدها أكبر دولة فى أفريقيا من حيث عدد السكان.

وأشارت سى إن إن إلى أن القيود فى الهند والحظر فى نيجيريا مزعج لتوتير، حيث تشير الأبحاث المستقلة إلى أن الهند من بين أكبر خمسة أسواق لها، فهى ثالث أكبر اقتصاد فى آسيا وبها 700 مليون مستخدم للإنترنت، كما أنها أيضا السوق الأعلى نمو على تويتر.

وفى غضون ذلك، يمتلك ما يقرب من 20% من سكان نيجيريا البالغ عددهم 200 مليون نسمة حسابات على تويتر، وفقا للاستطلاعات.

والآن، أظهرت نيجريا أنها لا تخشى حظر تويتر، ويشعر البعض بالقلق بان الهند ستكون التالية لو لم يتم حل الخلاف بين نيودلهى وتويتر.

وتشير سى إن إن إلى أن استجابة تويتر للضغوط السياسية فى هاتين الدولتين ستقرر مسارها فى اقتصادين ذى نمو سريع حيويين لأى إستراتيجية توسع عالمى.. وعبور هذه التوترات بنجاح يمكن أن يقدم لشركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى خارطة طريق فى التعامل مع الحكومات التى ليها ميول استبداية، بحسب الشبكة.