شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه أداة "off-Facebook activity" ؟ وفيم تستخدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعدoff-Facebook activity أو "نشاطك خارج فيس بوك"، هو ملخص للنشاط الذي تشاركه الشركات والمؤسسات مع فيس بوك حول تفاعلات المستخدم، مثل زيارة تطبيقاتهم أو مواقعهم الإلكترونية، حيث يستخدمون أدوات العمل الخاصة بفيس بوك، مثل تسجيل الدخول إلى فيس بوك أو فيس بوك Pixel ، لمشاركة هذه المعلومات مع الشركة:

لمراجعة نشاطك خارج فيس بوك: - انقر فوق الحساب في الجزء العلوي الأيمن من فيس بوك.

- حدد الإعدادات والخصوصية، ثم انقر فوق الإعدادات.

- انقر فوق معلومات فيس بوك الخاصة بك في العمود الأيسر.

- انقر فوق نشاط خارج فيس بوك للمراجعة، من هنا، يمكنك أيضًا النقر فوق إدارة نشاطك خارج فيس بوك لمزيد من المعلومات. سيُطلب منك إعادة إدخال كلمة المرور الخاصة بك.

ما الذى تراه عند مراجعة نشاطك خارج فيس بوك: سترى ملخصًا لنشاطك يتلقاه فيس بوك من الشركات أو المؤسسات، والذي يتضمن نشاطك على التطبيقات والمواقع الإلكترونية الأخرى.

قد ترى معلومات مثل: - كيف تلقى فيس بوك نشاطك، حيث يمكن للشركات والمؤسسات مشاركة نشاطك معنا عندما يستخدمون أدوات الأعمال الخاصة بالشركة، وتتضمن بعض هذه الأدوات فيس بوك Pixel وفيس بوك SDK وتسجيل الدخول إلى فيس بوك.

- عدد التفاعلات التي تلقاها فيس بوك: التفاعلات هي الأشياء التي قمت بها على تطبيق أو موقع ويب. يمكن أن تشمل:

فتح التطبيق.

تسجيل الدخول إلى أحد التطبيقات باستخدام فيس بوك.

مشاهدة المحتوى.

البحث عن عنصر.

إضافة عنصر إلى عربة التسوق.

اتخاذ قرار الشراء.

التبرع.