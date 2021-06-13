تكنولوجيا: نقص تكوينات هاتف Galaxy S21 FE يدفع سامسونج لتأجيل موعد الإعلان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت مجموعة من التقارير نشرت مؤخراً على أن سامسونج قررت تأجيل موعد إطلاق هاتف Galaxy S21 FE نتيجة لمشاكل نقص إمدادات تكوينات الهاتف.

أشارت التسريبات السابقة إلى خطط العملاق الكوري لكشف النقاب عن هاتف Galaxy S21 FE في حدث يعقد في شهر يوليو، إلا أن نقص تكوينات الهاتف أدى إلى التأثير في النهاية على عملية إنتاج الهاتف وبالتالي موعد الإعلان الرسمي.

ولقد أشارت سامسونج في تصريحات سابقة أصدرتها خلال شهر مارس أن نقص تكوينات الهواتف الذكية سيؤثر على عملية الإنتاج في الربع القادم.

أيضاً أكد تقرير نشر عبر ETNews في كوريا الجنوبية أن سامسونج أوقفت عملية إنتاج Galaxy S21 FE بالفعل نتيجة لنقص الإمدادات.

وتنضم سامسونج بهذا إلى عدد من الشركات المصنعة التي تواجه بالفعل مشاكل في الإنتاج نتيجة نقص التكوينات أو الرقاقات.

من جانب أخر تشير بعض التوقعات إلى أن هذا النقص في اشباه الموصلات كان من الأسباب الرئيسية لعدم إطلاق سامسونج سلسلة Galaxy Note هذا العام، كما تأخر إطلاق هواتف سامسونج المتوسطة Galaxy A52 و A72 في بعض الأسواق لنفس الأسباب.

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