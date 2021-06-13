تكنولوجيا: تسريبات حية تكشف عن تصميم ومواصفات Mobvoi TicWatch E3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت ساعة TicWatch E3 الذكية القادمة في مقطع فيديو يكشف عن تصميم ومواصفات الساعة الذكية قبل الإعلان الرسمي.

تستعد Mobvoi لإطلاق ساعتها الذكية TicWatch E3 في حدث يعقد في 16 من يونيو، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل الساعة الذكية المرتقبة.

ويؤكد مصدر التسريبات على أن ساعة TicWatch E3 الذكية تأتي برقاقة معالج Snapdragon Wear 4100، كما تنطلق الساعة الذكية بنظام تشغيل Wear OS، وتتضمن ميكروفون ومكبر صوتي مدمج، لذا من المتوقع أن تدعم الساعة الذكية تلقي المكالمات الصوتية مباشرة.

كما تأتي الساعة الذكية بمعايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، وتدعم أكثر من 20 نمط رياضي، أيضاً تدعم الساعة الذكية تقنية TicMotion، ومراقبة ورصد معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة خلال الأسبوع.

أيضاً تدعم الساعة الذكية قياس نسبة الأكسجين في الدم، ومراقبة حالة المستخدم أثناء النوم، وأيضاً قياس نسبة الإجهاد، مع نظام تتبع VO2 Max.

من جانب أخر يؤكد مصدر التسريبات على أن ساعة TicWatch E3 تأتي بشاشة OLED، مع زجاج منحني 2.5D، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الساعه الذكية في حدث يعقد في 16 من يونيو.

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