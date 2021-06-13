صور.. الروبوت المفتي يدهش زائري معرض مشروعات مكة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 يونيو 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

لاقى مشروع “الروبوت المفتي” إشادة كبيرة من زوار معرض مشروعات مكة الرقمي،والذي أطلقته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، لخدمة الفتاوى الشرعية والاستشارات الدينية للحجاج والمعتمرين.

وتقدم الوزارة خدمة ”الروبوت“ التي أطلقتها قبل نحو عامين، بواسطة الاتصال المرئي بين السائل وفريق من المفتين؛ لتقديم الفتاوى بكل يسر وسهولة وبشكل ذكي وبعدة لغات.

وحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، يعمل ”الروبوت“ عبر جهاز تحكم عن بعد، لتقديم الفتوى والإجابة على أسئلة الحجاج والمعتمرين في مقر تواجدهم بمساجد المشاعر المقدسة. كما أطلقت الوزارة جهازًا بالمواصفات نفسها، لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ”الصم والبكم“.

ونقلت ”سبق“ عن رئيس مصنع عالم التدوير الإبداعي المهندس مصطفى محمد سواس، قوله، إن هذه الخدمة مبادرة لمواكبة العصر الحديث، والتقنية المتطورة في تقديم الإفتاء عبر الروبوت الآلي، يتوافق مع التطور الكبير في عالم التقنية الذي تشهده المملكة.

يشار إلى أن إطلاق هذه الخدمة، يأتي في إطار مواكبة وزارة الشؤون الإسلامية لبرنامج التحول الرقمي وبما يحقق الرقي بالخدمات المقدمة لكل الحجاج، وفق أعلى معايير الجودة.

وتواصل وزارة الشؤون الإسلامية، مشاركتها بمعرض مشروعات مكة المكرمة الرقمي الذي تتواصل فعالياته لليوم الخامس على التوالي، كما يشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين الذي حرصوا على الحضور والاطلاع على مشاريع الوزارات المتنوعة، بحسب ”سبق“.