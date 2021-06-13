تكنولوجيا: تفاصيل تقنية الشحن السريع الجديدة من شاومي 200W HyperCharge

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت العملاق الصيني شاومي خلال الفترة الماضية تقنية الشحن الجديدة HyperCharge والتي تتميز بقدرة 200W، وفي السطور القادمة نستعرض تفاصيل هذه التقنية.

تنتقل شاومي بمعايير الشحن السريع إلى مستوى جديد بتقنية الشركة الجديدة 200W HyperCharge، حيث تدعم هذه التقنية شحن بطارية بقدرة 4000 mAh من صفر إلى نسبة 100% خلال 8 دقائق فقط.

كما تدعم تقنية شاومي للشحن السريع شحن نسبة 50% من البطارية خلال 3 دقائق فقط، أيضاً يمكن لتقنية الشحن اللاسلكي شحن البطارية بشكل كامل خلال 15 دقيقة.

ولقد إستعرضت شاومي التقنية في نموذج لهاتف ذكي يضم بطارية بقدرة 4000 mAh، لذا لم يتم إنتاج هاتف يدعم المعايير الجديدة للشحن السريع حتى الآن.

من جانب أخر مازالت التقنية تواجه بعض التحفظات، فمع قدرة شحن 200W تظهر إرتفاع في حرارة الأجهزة، إلا أنه مع سرعة الشحن المقدمة للأجهزة خلال 8 دقائق فقط، قد يكون إرتفاع الحرارة مقبول، أيضاً وفقاً للتفاصيل التي جاءت من My Smart Price فإن تقنية HyperCharge ستدعم المستخدم بدورة لمدة عامين مع دورة تفريغ شحن واحدة يومياً.

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