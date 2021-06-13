شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحصل على صور قانونية عبر جوجل فى 5خطوات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت الصور المخزنة بمثابة منزل لإنشاء المحتوى، ولكن العثور على الصورة الصحيحة قد يكون أمرًا شاقًا - وأحيانًا مسئولية قانونية، لذا قامت جوجل بتحديث بحث الصور لتسهيل اكتشاف الصور المجانية - وكيفية ترخيص الصور التي لا يمكنك استخدامها مجانًا وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

إليك كيفية الاستفادة من التغييرات الجديدة:

ابحث عن الصورة التي تريدها كما تفعل عادةً، ثم توجه إلى قسم الصور.

انقر فوق "أدوات" لتوسيع قائمة التصفية.

ضمن "حقوق الاستخدام"، ستجد خيار تصنيف الصور حسب ترخيصها - المشاع الإبداعي أو الاستخدام التجاري.

وتتمثل إحدى الإضافات في أن Google تعرض الآن معلومات حول كيفية الحصول على حقوق صورة مرخصة مباشرةً في الوصف.

إذا لم تحدد أيًا من خيارات "حقوق الاستخدام"، فستعرض Google ببساطة جميع الصور التي تناسب معايير البحث الخاصة بك.

وسيتم وضع علامة تحذير على الصور التي تفتقر إلى بيانات الترخيص حيث قد تخضع الصور لحقوق الطبع والنشر.

تجدر الإشارة إلى أن Google لا تسلط الضوء إلا على تفاصيل ترخيص الصور إذا كان المنشئ أو الناشر قد قدم هذه المعلومات بالفعل، لذا فإن أفضل رهان لتجنب استخدام صورة محمية بحقوق الطبع والنشر دون علم هو تصفية الصور التي تفتقر إلى هذه المعلومات.

إذا لم تتمكن من العثور على الصورة الصحيحة على Google، فيمكنك دائمًا محاولة البحث في مواقع الصور الفوتوجرافية الخالية من حقوق النشر.