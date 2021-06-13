شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تخصيص إيماءات التمرير على تطبيق Gmail والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتلقي معظم المستخدمين عددًا هائلاً من رسائل البريد الإلكتروني كل يوم، ليست جميعها ذات صلة بهم، لذلك عندما يتحقق المستخدم من صندوق الوارد الخاص به بعد كل بضع ساعات، يحتاج إلى حذف رسائل البريد الإلكتروني غير الضرورية أو أرشفتها بسرعة وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

ولحسن الحظ تتيح إيماءات التمرير السريع في Gmail على تطبيقاته المحمولة الانتقال عبر رسائل البريد الإلكتروني في أي وقت من الأوقات.

إليك كيف يمكنك استخدامها:

افتح تطبيق Gmail على جهاز iOS أو Android.

توجه إلى الإعدادات ثم إجراءات البريد السريع.

يمكنك اختيار إجراءات الأرشفة أو السلة أو وضع علامة كمقروء / غير مقروء أو غفوة أو نقل إلى أو لا شيء لإيماءات التمرير السريع.

ويفضل البعض الاحتفاظ بالأرشفة من أجل التمرير السريع لليسار ونقل بريد إلكتروني إلى الحاوية للتمرير الأيمن. كلا الإجراءين ايساعدان في التخلص من رسائل البريد الإلكتروني غير ذات الصلة بسرعة.

هذه الإيماءات مفيدة أيضًا إذا كنت ترغب في تنظيم بريدك الإلكتروني بشكل أفضل وقد تساعدك في الوصول إلى البريد الوارد صفر.