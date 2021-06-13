شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعيد تصميم واجهة بريد iCloud على الويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة أبل فى اختبار إعادة تصميم رئيسية لتجربة iCloud Mail على الويب، مما يجعل خدمة بريد الويب أكثر انسجامًا مع تغييرات التصميم الأخيرة التي تم إجراؤها في macOS Big Sur، وذكر تقرير لـ9To5Google أنه عند الدخول إلى موقع iCloud beta الإلكتروني، سيجد المستخدمون إصدارًا محدثًا من تطبيق Mail على الويب، والذي يتوفر حاليًا في الإصدار التجريبي.

ويبدو التصميم الجديد أكثر تشابهًا مع تطبيق Mail الحالي المتوفر على أجهزة iPad وMac، حيث يتميز بواجهة أنظف بأيقونات أكثر سمكًا، ولا يزال تطبيق Mail السابق على الويب، والذي لا يزال يمكن الوصول إليه من خلال موقع iCloud الرسمي، يحتوي على عناصر متبقية من واجهة iOS 7 مع خطوط وأيقونات فائقة النحافة.

والآن يبدو أن شركة آبل تقدم أخيرًا مظهرًا أكثر حداثة على شبكة iCloud، بدءًا من Mail - لا تزال تطبيقات الويب الأخرى على iCloud مع التصميم القديم حتى على موقع الويب التجريبي، كما جاء في التقرير، كذلك فهناك اختلاف آخر بين بريد iCloud القديم والجديد على الويب وهو لوحة تكوين البريد، والتي تنبثق الآن في نفس النافذة، بينما تجلب اللوحة القديمة لوحة التكوين في نافذة منفصلة.