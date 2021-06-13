إليك مواصفات وألوان هاتف Realme X9 Pro

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ 7 ثواني

ينتظر عشاق هواتف الشركة الصينية ريلمي، لحظة إطلاق هاتف ريلمي إكس 9 برو – Realme X9 Pro المنتظر، إذ ظهر الهاتف برقم الطراز RMX3366 على منصة اختبار الأداء TENAA.

وتظهر قائمة TENAA أن الهاتف سيأتي بأبعاد 159.9 × 72.5 × 8 ملم ويزن 185 غراما، كما سيكون متاحا بأربعة ألوان وهي: الأبيض والمشمشي والرمادي و Symphony.

ويحتوي الهاتف على شاشة من نوع AMOLED منحنية مقاس 6.55 بوصة، وهي تدعم دقة +Full HD ، وتبلغ 1080 × 2400 بكسل.

كما يحتوي على مستشعر بصمات الأصابع على الشاشة، وفق موقع ماي سمارت برايس.

ويتضمن الهاتف الجديد كاميرا خلفية ثلاثية العدسة، بما في ذلك عدسة أساسية بدقة 50 ميجابكسل، وأخرى ثانوية بدقة 16 ميجابكسل، وثالثة بدقة 2 ميجابكسل، فضلا عن كاميرا أمامية واحدة بدقة 32 ميجابكسل.

ويأتي الهاتف بمعالج سناب دراجون Snapdragon 870 ثماني النواة من كوالكوم، بسرعة تردد 3.2 جيجاهرتز، كما سيعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 11.

وسيكون الهاتف مدعوما ببطارية سعتها 4400 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط.

كما سيتوافر الهاتف بعدة خيارات فيما يخص الذاكرة، إذ سيأتي مزودا بذاكرة الوصول العشوائي (RAM 6 و 8) جيجا بايت، وسعة تخزين داخلية تبلغ 128 و256 و 512 جيجا بايت.

وتشير التسريبات إلى أن سعر الهاتف سيكون ما بين 390 و 470 دولارا أمريكيا.