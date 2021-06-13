تكنولوجيا: رصد سماعة Beats Studio Buds في أحدث الصور الحية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت ” Alex Morgan” في حسابها الرسمي على الإنستقرام صور مؤخراً رصدت فيها سماعة Beats Studio Buds اللاسلكية المرتقبة.

تستعد علامة Beats التجارية لإطلاق إصدارها الجديد من السماعات اللاسلكية Beats Studio Buds، ولقد كشفت بعض التسريبات المصورة عن تصميم السماعة اللاسلكية، كما رصدت من جديد في صور حية.

أيضاً تكشف الصور الحية عن حافظة السماعة اللاسلكية، وتشير التوقعات إلى أن إرتداء اللاعبة ” Alex Morgan” للسماعة بهدف الإعلان الترويجي للسماعة قبل إطلاقها بشكل رسمي.

ولقد رصدت السماعة في صور حية نشرت في الفترة السابقة عبر “LeBron James” حيث ظهر أثناء إرتداء السماعة اللاسلكية أيضاً.

من جانب أخر اعتمدت سماعة Beats Studio Buds مؤخراً في NCC، كما تم تأكيد التصميم المميز بدون جذع وأيضاً تبديل معايير Lightning في الشحن إلى USB C.

أيضاً ظهرت Beats Studio Buds للمرة الأولى في التعليمات البرمجية لتحديث iOS 14.6، حيث من المتوقع أن تأتي باللون الأحمر، الأبيض، وأيضاً اللون الأسود.

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