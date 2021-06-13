شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تشريعات أمريكية تستهدف مكافحة احتكار الشركات الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تضطر Amazon وApple وFacebook وGoogle إلى إصلاح ممارساتها التجارية في إطار مجموعة موسعة جديدة من إصلاحات مكافحة الاحتكار التي قدمتها مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكى من الحزبين الجمعة الماضية وفقا لما نقلتهCNBC.

وستجعل الحزمة المكونة من خمسة قوانين من الصعب على المنصات المهيمنة إكمال عمليات الدمج وتمنعها من امتلاك الشركات التي تقدم تضاربًا واضحًا في المصالح، يمثل التشريع أشمل جهد لإصلاح قوانين مكافحة الاحتكار منذ قرن من الزمان.

وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب تحقيق مطول أجرته اللجنة الفرعية القضائية التابعة لمجلس النواب بشأن مكافحة الاحتكار في الشركات الأربع.

ووجدت اللجنة أن Amazon وApple وFacebook وGoogle تتمتع بسلطة احتكارية وأنه يجب مراجعة قوانين مكافحة الاحتكار للتعامل بشكل أفضل مع التحديات الفريدة للمنافسة في الأسواق الرقمية.

وبينما اختلف الديمقراطيون والجمهوريون حول بعض الحلول، اتفقوا في الغالب على الضرر التنافسي المزعوم وأن الإصلاح كان ضروريًا لتنشيط الأسواق.

قد يكون من الصعب للغاية على Amazon و Apple التكيف مع اثنتين من القوانين الجديدة التي تم طرحها الجمعة الماضية، نظرًا لأن كلاهما يعملان في الأسواق التي تتضمن منتجاتها أو تطبيقاتها التي تتنافس مع البائعين أو المطورين الآخرين الذين يعتمدون على خدماتهم .

قال جيفري مان، رئيس ومؤسس المركز الدولي للقانون والاقتصاد، في بيان: "اعتماد النموذج التنظيمي الأوروبي سيجعل من الصعب على شركات التكنولوجيا الأمريكية الابتكار والمنافسة هنا وعلى الصعيد العالمي"، تلقت المجموعة تمويلًا من Google في الماضي.

ونشر آدم كوفاسيفيتش، الرئيس التنفيذي لمجموعة تشامبر أوف بروجرس المدافعة عن يسار الوسط ، المدعومة من Amazon, Facebook Google, ، من بين آخرين ، منشورًا على موقع ميديوم في وقت سابق من هذا الأسبوع يجادل فيه بأن المستهلكين سيخسرون أكثر من اثنتي عشرة ميزة شائعة في حالة تمرير القوانين.

ففي ظل هذه المقترحات ، قال كوفاسيفيتش، إن Amazon لن تكون قادرة على تقديم شحن مجاني من Prime لبعض المنتجات ولا تستطيع Google أن تقدم للمستخدمين النتائج الأكثر شيوعًا للشركات في مناطقهم بسبب القواعد ضد التمييز على منصاتهم.

وكتب أيضًا أنه لن يُسمح لشركة Apple بتثبيت تطبيقات "Find My" الخاصة بها مسبقًا على أجهزتها لمساعدة المستخدمين في تحديد موقع العناصر المفقودة ولا يمكن لـ Facebook السماح بالنشر المتقاطع بسهولة على Instagram، أيضًا بسبب تضارب المصالح وأحكام عدم التمييز.

على الرغم من التراجع التكنولوجي، فإن دعم الحزبين لمشروع القانون يعد إشارة هائلة للصناعة.

ولقد ألهم هذا القطاع تعاونًا نادرًا بين الديمقراطيين والجمهوريين، الذين يعتقدون أن شركات التكنولوجيا أصبحت تمتلك الكثير من القوة والقلق بشأن ركود الابتكار.

وأشادت بعض شركات التكنولوجيا التي كانت تنتقد عمالقة التكنولوجيا في الماضي ببعض القوانين.

وصف الرئيس القانوني لشركة Spotify، هوراسيو جوتيريز، قانون الاختيار والابتكار الأمريكي على الإنترنت بأنه "خطوة مهمة في معالجة السلوك المضاد للمنافسة في النظام البيئي لمتجر App Store ، وعلامة واضحة على أن الزخم قد تغير مع استيقاظ العالم للحاجة إلى المطالبة العادلة المنافسة في اقتصاد التطبيقات".