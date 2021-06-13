شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شخص يحصل على مقعد برحلة جيف بيزوس للفضاء مقابل 28 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل شخص على مقعد في سفينة فضاء ستنطلق في رحلة وعليها رجل الأعمال والملياردير الأميركي جيف بيزوس مقابل 28 مليون دولار في مزاد السبت 12 يونيو، وذلك في ختام عملية مزايدة استمرت شهرا على المقعد في الرحلة البكر لسفينة الفضاء التي ستطلقها شركة بلو أوريجين الشهر المقبل وفقا لما نقلته CNBC.

وفي غضون أربع دقائق من بدء المزاد الهاتفي المفتوح السبت تجاوزت العطاءات 20 مليون دولار، وأُغلق المزاد بعد سبع دقائق من بدئه.

ولم يتم الإعلان على الفور عن هوية الفائز.

ومن المقرر أن تنطلق المركبة نيو شيبرد من غرب تكساس يوم 20 يوليو المقبل، ويسابق بيزوس الزمن كي يتقدم على المليارديرين ريتشارد برانسون وإيلون ماسك في ارتياد الفضاء ويكون الأول من الثلاثة الذي يسافر خارج الغلاف الجوي للأرض.

وقال بيزوس في مقطع فيديو قبل المزايدة النهائية "أن ترى الأرض من الفضاء هذا يغيرك، إنه يغير علاقتك مع هذا الكوكب، مع البشرية".

وأضاف أن شقيقه مارك سينضم إليه في الرحلة.