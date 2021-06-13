تكنولوجيا: شاومي تخطط لإطلاق هاتف بتصميم الكاميرة أسفل الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتجه الشركات المصنعة للهاتف لتبني تصميم الكاميرة أسفل الشاشة في الجيل القادم من الهواتف الذكية، وتنضم شاومي قريباً بإصدارها الخاص الذي يتميز أيضاً بتقنية UWB.

أكدت أحدث التقارير التي نشرت عبر Digital Chat Station على خطط شركة شاومي لجلب تقنية الكاميرة أسفل الشاشة في إصدار جديد من هواتف الشركة المميزة.

ومن المقرر وفقاً للتقرير الذي نشر على Weibo أن يأتي هاتف شاومي بتقنية التتبع UWB، مع كاميرة سيلفي أسفل الشاشة.

ولقد إستخدمت تقنية UWB حتى الآن من شركة ابل وسامسونج في أجهزة التتبع Samsung SmartTag و Apple AirTag، حيث تعمل هذه التقنية على دعم الأجهزة في التتبع الدقيق وتحديد موقع الأشياء بإستخدام الهواتف.

وتشير التوقعات إلى أن شاومي ستقدم هذه التقنية في إصدارها القادم من الهواتف الذكية المميزة لدعم إصدار جديد من أجهزة التتبع يقدم من الشركة لاحقاً.

من جانب أخر مازالت تطبيقات الكاميرة أسفل الشاشة التي قدمت في الأسواق حتى الآن غير مثالية، حيث لا تأتي الشاشة بدرجة الشفافية اللازمة لمرور الضوء، لذا تحتاج شاومي إلى الوصول إلى أفضل معالجة لهذه المشكلة في إصدارها الخاص من الهواتف الذكية.

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