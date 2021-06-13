شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تسعى للحصول على عروض خاصة لبعثتين جديدتين لمحطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ناسا إنها تسعى للحصول على عروض من الشركات التجارية لبعثتين جديدتين مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية. من المرجح أن تتم المهمة الأولى بين خريف 2022 ومنتصف 2023. سيتبع الثاني في وقت ما بين منتصف عام 2023 ونهاية عام 2023 وفقا لما نقله موقع TrchCrunch.

تعد مهمات رواد الفضاء الخاصة مبادرة حديثة نسبيًا من وكالة ناسا، وهي جزء من برنامج تطوير المدار الأرضي المنخفض التجاري (LEO). بالنسبة لمعظم تاريخ البشرية في الفضاء ، كانت الرحلات إلى محطة الفضاء الدولية مخصصة لرواد الفضاء من وكالات الفضاء في البلدان المعنية.

مُنحت شركة أكسيوم سبيس الناشئة ومقرها هيوستن، أول مهمة رواد فضاء خاصة، من المقرر إجراؤها في يناير 2022. وستنقل هذه المهمة أربعة رواد فضاء خاصين في مهمة تستغرق ثمانية أيام من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا. ستدفع ناسا لشركة أكسيوم 1.69 مليون دولار مقابل الخدمات المرتبطة بالمهمة.

يمكن أن تصل مدة كل مهمة من البعثات الجديدة إلى 14 يومًا ، ومن المقرر تقديم العروض بحلول 9 يوليو. حددت الوكالة أنه يجب أن يتم التوسط في المهمات بواسطة شركة أمريكية وأن تستخدم مركبة نقل فضائية أمريكية معتمدة. (ستستخدم مهمة Axiom الخاصة طاقم SpaceX Crew Dragon.)

قالت وكالة ناسا، إن تمكين البعثات المأهولة الخاصة مثل هذه المهمة قد يساعد في "تطوير اقتصاد قوي في مدار أرضي منخفض حيث تعد ناسا واحدة من العديد من العملاء ، والقطاع الخاص هو الذي يقود الطريق." بفضل انخفاض تكاليف الإطلاق بشكل كبير - ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى الابتكارات في إعادة استخدام الصواريخ ، بقيادة SpaceX - بالإضافة إلى النظام البيئي الجديد بالكامل لشركات "الفضاء الجديدة" التي ظهرت على مدار السنوات الخمس الماضية، أصبح الفضاء أكثر انشغالًا من أبدا.

وقالت الوكالة أيضًا، إنه يمكن استخدام المدار الأرضي المنخفض فى النهاية كـ "أرضية تدريب وإثبات" لبرنامج أرتميس المخطط له - عودة البشرية التي طال انتظارها إلى القمر - والبعثات الأعمق في النظام الشمسي.