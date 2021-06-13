شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 ميزات مخفية في انستجرام لم تسمع عنها من قبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك انستجرام المليارات من المستخدمين ولكن الكثير منهم لن يعرف عن كل ميزاته "المخفية"، والتى تعتبر مميزات مفيدة للكثير من المستخدمين، إلا أن العديد من الأشخاص قد لا يعرفون أن مثل هذه المميزات موجودة، وفيما يلى نعرض 4 مميزات مخفية في انستجرام لم تسمع عنها من قبل كما يلى:

- شاهد كل المنشورات التى أعجبتك على انستجرام

إذا كنت مهتمًا بالتمرير مرة أخرى عبر منشورات انستجرام التي أعجبتك في الماضي، فهذه النصيحة لك، انتقل إلى ملف التعريف الخاص بك، وانقر فوق الخطوط الأفقية الثلاثة في الزاوية اليمنى العليا، ثم انقر فوق "الإعدادات"، ثم انقر فوق "الحساب" ثم "المنشورات التي أعجبتك".

- إخفاء منشورات انستجرام الخاصة بك

هذه النصيحة مفيدة إذا لم تعد تريد أن تكون إحدى منشوراتك مرئية في ملفك التعريفي على انستجرام ولكنك لا تريد حذفها، ويمنحك انستجرام خيار أرشفة المحتوى الخاص بك، مما يعني أنه يمكنك منع أي شخص آخر من رؤيته بصرف النظر عنك، وبعد ذلك، إذا غيرت رأيك وأردت إعادة المنشور إلى ملفك الشخصي، فما عليك سوى الانتقال إلى مجلد الأرشيف واستعادته، ولأرشفة منشور انستجرام على التطبيق، ما عليك سوى الانتقال إلى المنشور المعني والنقر على النقاط الأفقية الثلاث في الزاوية.

- امنح نص انستجرام Story الخاص بك خلفية

إذا كنت تكافح من أجل إبراز النص على الصورة التي تنشرها، فهناك حل سهل، اكتب ما تريد ثم انقر فوق الرمز الذي يبدو مثل A مع بريق في الجزء العلوي من الشاشة، ويجب أن تلاحظ أن النص الخاص بك يحتوي الآن على خلفية ويمكنك تغيير لونه من خلال النقر على عجلة الألوان.

- كتم صوت الأشخاص الذين تتابعهم

قد يكون من المحرج إلغاء متابعة شخص ما على انستجرام، خاصة عندما يفترض أن تكونا أصدقاء، وإذا لم تعد ترغب في رؤية منشورات شخص ما على انستجرام ولكن لا تشعر أنه يمكنك حذفها، فعليك محاولة كتم قصصهم ومنشوراتهم، ثم انتقل إلى ملف تعريف الشخص الذي تريد كتمه.

انقر فوق "متابعة"، ثم انقر فوق "كتم الصوت" وحدد "المنشورات" أو "القصص" أو كليهما، ويمكنك إلغاء كتم الصوت باتباع نفس الخطوات.