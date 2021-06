شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها ازاى.. كيفية استخدام Find My للعثور على iPad ومسحه إذا لزم الأمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تحتفظ بالكثير من المستندات والبيانات الشخصية المهمة على أجهزتك المحمولة، فقد يكون فقدان جهاز iPad بمثابة كارثة لديك، ولكن إذا كنت تستخدم Find My، فيمكنك تحديد موقع iPad الخاص بك في لحظات، لذلك نقدم لك خطوات تطبيق هذا الحل على جهازك للعثور عليه وغلقه أو مسحه إذا لزم الأمر.



كيفية تشغيل Find My على جهاز iPad كيفية تشغيل Find My على جهاز iPad 1. على جهاز iPad، افتح تطبيق "الإعدادات" واضغط على اسمك في الجزء العلوي من الشاشة.

2. اضغط على Find My، ثم Find My iPad.

3. تأكد من تشغيل كل من Find My iPad و Find My network و Send Last Location، ستعمل هذه التطبيقات على التأكد من أن Find My تتعقب موقع iPad الخاص بك، وتجعل العثور على iPad أسهل حتى إذا نفدت بطاريته أو لم يكن متصلاً بالإنترنت.



كيف تجد جهاز iPad الخاص بك أو تمحيه بـ Find My كيف تجد جهاز iPad الخاص بك أو تمحيه بـ Find My يمكنك استخدام تطبيق Find My على جهاز آخر، حيث يأتي Find My مثبتًا مسبقًا على جميع أجهزة iPhone و iPad و Mac، احصل على جهاز آخر تم تسجيل الدخول إليه في حساب iCloud الخاص بك واتبع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق Find My، يبدو رمزه كدائرة خضراء بنقطة زرقاء في المنتصف.

2. اضغط على الأجهزة في الجزء السفلي من الشاشة، وستظهر لك قائمة بجميع الأجهزة المتصلة بحساب iCloud الخاص بك.

3. اضغط على اسم جهاز iPad الخاص بك وستقوم الخريطة بالتمرير إلى المنتصف عليه، وإذا كان جهاز iPad متصلاً بالإنترنت، أو على أجهزة أبل الأخرى وبالقرب منها ، يجب أن ترى موقعه بالضبط، وإذا لم يكن كذلك، فسترى "آخر موقع معروف".

4. اضغط على الاتجاهات للحصول على الاتجاهات خطوة بخطوة إلى موقعه، أو تشغيل الصوت لجعله يصدر رنينًا، ويمكنك أيضًا الضغط فوق Mark As Lost لعرض رسالة على شاشة iPad تخبر من يجدها بمكان إحضارها، وإذا قمت بذلك، فتأكد من تشغيل الإشعارات حتى تعرف متى يتم العثور عليها.

5. إذا كنت متأكدًا من عدم رغبتك في وصول أي شخص إلى جهاز iPad، فاضغط فوق "محو هذا الجهاز"، فسيؤدي هذا إلى إعادة ضبط جهاز iPad على إعدادات المصنع، وحذف كل جزء من المعلومات الشخصية الموجودة عليه، كما سيؤدي أيضًا إلى إيقاف تشغيل Find My، مما يعني أن iPad الخاص بك سيختفي من الخريطة تمامًا.