أفضل موقع فيديوهات للمونتاج مجاني

دبي - يزن راشد - تقدم لك مواقع الفيديوهات للمونتاج مجموعة من المقاطع التي يمكنك استخدامها في أعمالك دون الخوف من مشاكل حقوق الملكية.

لذلك يحتاج أي صانع محتوى فيديو إلى هذه المواقع، فهي توفر عليه وقت تصوير بعض المشاهد التي يحتاجها في مشروعه النهائي.

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وبعكس الكثير من المواقع الأخرى، فإن المجموعة التي نذكرها اليوم هي مجانية تمامًا، وتضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من المقاطع التي لابد أن تفيدك.

يمتلك الموقع مجموعة كبيرة من المقاطع المجانية التي يمكنك استخدامها في مشاريعك الشخصية والتجارية.

ويمتاز الموقع بمجموعة كبيرة من المقاطع لأجهزة افتراضية تستطيع تغيير خلفيتها ووضع أي صورة أو محتوى ترغب فيه.

وتوفر عليك هذه المقاطع عناء تصوير موقعك أو قناتك وهي تستخدم على الهواتف، ويمكنك إزالة الخلفية بسهولة عبر أداة Chroma Key.

ولكن لا يحتوى الموقع على مقاطع بدقة 4K، وبالرغم من ذلك فإن تشكيلة المقاطع بجودة HD مناسبة لهم.

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وبالتالي فإن هذا الموقع مناسب للهواة و صناع المحتوى على اليوتيوب وغيرها من المنصات.

أهم مميزات الموقع:

لا تحتاج إلى الإشارة إلى الموقع نهائيًا.

يحتوى على تشكيلة كبيرة وواسعة من المقاطع

المقاطع متوافرة عليه بجودة مرتفعة

يحتوى على مقاطع مسجلة من كاميرا Go Pro لقائدي الدراجات ومتسلقي الجبال بكثرة

يحتوى على مجموعة كبيرة من فيديوهات Time lapses.

عيوب الموقع:

لا يحتوي على مقاطع بدقة 4K

يهتم الموقع بجمع المقاطع ذات الجودة المرتفعة بدلًا من زيادة عدد المقاطع الموجودة فيه، ولهذا تجد جميع المقاطع مصورة بعناية وكأنها جزء من عمل سينمائي ضخم.

علاوة على ذلك يقدم الموقع وصفًا تفصيلًا لمحتوى الفيديو حتى تتأكد من كونه مناسبًا قبل تحميله، ويمكنك تحميل المقاطع بتنسيق MOV.

ولذلك بالتأكيد تكون سرعة تحميل الفيديوهات من الموقع بطيئة بعض الشيء، ولكن

ويسمح لك المواقع باستخدام جميع المقاطع الموجودة للاستخدامات التجارية والشخصية ما عدا المشاريع التجارية الضخمة.

ويمكنك قراءة اتفاقية استخدام الفيديوهات للمونتاج الموجودة بالموقع، وذلك لتعرف أفضل طريقة للاستفادة منه.

يجب أن تقوم بتسجيل الدخول بحسابك أو عبر حساب فيسبوك قبل أن تتمكن من تحميل أي مقاطع منه.

مميزات الموقع:

جودة الفيديوهات مرتفعة للغاية ومناسبة لجميع الأعمال.

مجموعة متنوعة من الفيديوهات التي تصلح لجميع الاستخدامات.

عيوب الموقع:

تحتاج لإعادة تسجيل الدخول في الموقع أكثر من مرة

لا يحتوى الموقع على مقاطع بجودة 4K

يحتوي موقع Pixabay على مجموعة كبيرة من الفيديوهات القصيرة والتي تكون أقل من دقيقة واحدة، وهي أحد أهم مميزاته.

ويقدم لك الموقع مجموعة صغيرة من الفيديوهات بدقة 4K، حيث أن أغلب الفيديوهات الموجودة فيه بدقة HD.

ويمكنك استخدام جميع الفيديوهات الموجودة في الموقع مجانًا دون الحاجة للإشارة لمصدرها الأصلي، وهي متوافرة بتنسيق MP4.

مميزات الموقع:

يحتوى الموقع على مجموعة واسعة من المقاطع المتنوعة.

يقدم بعض المقاطع بتنسيق 4K

عيوب الموقع:

تختلف جودة تصوير الفيديوهات بحسب صاحب الفيديو الأصلي.

يهتم هذا الموقع بالفيديوهات السينمائية الغريبة في المقام الأول، ولذلك فإنه يعتبر من أغرب مواقع الفيديوهات للمونتاج.

ويتجه الكثير من مصممي المواقع لاستخدامه، حيث يحتاجون إلى فيديوهات قصيرة تعمل بشكل متكرر وهي ما يوفرها الموقع بكثرة.

ولكن تحتاج للإشتراك المدفوع حتى تتمكن من استخدام أغلب الفيديوهات الموجودة بالموقع، ويمكنك الاشتراك فيه دون إدخال أي بيانات للبطاقات البنكية.

وتستطيع استخدام الفيديوهات في أي مشروع شخصي أو تجاري ترغب فيه، ولكن بشرط ألا يكون المقطع الذي تستخدمه هو محور هذا المنتج.

مميزات الموقع:

يمكنك أن تجد مجموعة غريبة من المقاطع الغير معتادة عليه.

يقدم لك المقاطع بأحجام صغيرة.

عيوب الموقع:

مجموعة قليلة من الفيديوهات.

يقدم لك هذا الموقع مجموعة كبيرة من المقاطع المصورة باستخدام الطائرات الآلية، ولذا يلجأ الكثير من مصوري السياحة إليه.

ويمكنك استخدام جميع الفيديوهات الموجودة فيه بشكل مجاني، ولكن تحتاج لذكر الموقع وصاحب العمل الأصلي في عملك.

وتختلف جودة الفيديوهات بشكل كبير، وهي تأتي بدقة 4K في أغلب الأحيان، ويمكنك تحميلها بتنسيق MP4.

ولكن يروج الموقع للاشتراك المدفوع فيه واشتراك ShutterStock أيضًا، ولذا إنتبه لكي لا تختار أحد المقاطع المدفوعة.

مميزات الموقع:

يحتوى على مجموعة من الفيديوهات بدقة 4K.

يضم مجموعة متميزة من الأعمال المصورة بالطائرات الآلية.

عيوب الموقع:

يجب أن تشير إلى صاحب الفيديو الأصلي والموقع.

يحتوي موقع Videvo على الآلاف من المقاطع، ولذا يعتبر أحد أفضل مواقع فيديوهات للمونتاج.

وتختلف جودة الفيديوهات بحسب صاحب العمل الأصلي، ولكنه يضم مجموعة كبيرة من المقاطع لذا يمكنك أن تجد المقطع الذي تحتاجه بعد القليل من البحث.

ويقدم لك الموقع ثلاثة رخص لاستخدامه وهي كالتالي:

أولاً الرخصة الاعتيادية والتي تسمح لك باستخدام الموقع بشكل مجاني في مشاريعك الخاصة دون الاشارة للموقع أو لمصور الفيديو الأصلي.

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وثانيًا استخدام الفيديو مع الإشارة، والرخصة الثالثة هي اعادة نشر الفيديو والتعديل عليه.

ولا يمكنك استخدام جميع المقاطع في الأعمال التجارية لذا يجب أن تراجع قواعد استخدام الفيديو بشكل جيد.

ويقدم لك الموقع الفيديوهات بتنسيق MP4 و MOV بحسب ما يفضل مصور الفيديو الأصلي.

ولا يحتوى على تشكيلة كبيرة من مقاطع 4k بل إن أغلبها تكون مقاطع لأعياد الميلاد بشكل رئيسي.

مميزات الموقع:

يضم الموقع مجموعة كبيرة من الاختيارات التي يمكنك استخدامها

يحتوى على مقاطع بدقة 4K بالرغم من قلتها

عيوب الموقع: