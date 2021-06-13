علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: نينتندو تكشف تفاصيل لعبة Mario الجديدة؟

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نينتندو تكشف تفاصيل لعبة Mario الجديدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحصل لعبة Mario and Rabbids الإستراتيجية المبنية على تبادل الأدوار من Ubisoft على تكملة ، وفقًا لتسريبات موقع Nintendo الإلكتروني. اللعبة غير المُعلن عنها مُدرجة حاليًا على صفحتها الخاصة باسم "Mario + Rabbids: Sparks of Hope" جنبًا إلى جنب مع بعض الأعمال الفنية الرئيسية وثلاث لقطات شاشة وتاريخ إصدار عام 2022.

 

وكان قد تم الكشف عن أول لقب لـ Mario + Rabbids ، Kingdom Battle ، من قبل Shigeru Miyamoto من Nintendo في مؤتمر Ubisoft الصحفي في E3 2017 وفقا لما نقله موقع The verege.

 

على الرغم من الطبيعة الغريبة لمزج IP الخاص بها ، كانت Kingdom Battle واحدة من أفضل ألعاب Switch المبكرة ، حيث تمزج عناصر من شخصيات Mario و Rabbids مع حركة تكتيكية صلبة يمكن الوصول إليها على غرار X-COM. أطلقنا عليها "لعبة استراتيجية Nintendo Switch.

 

ليس من المستغرب بالضرورة أن تحصل لعبة تلقى استحسانًا جيدًا على تكملة بعد بضع سنوات ، ولكن هذا خطأ غير معهود من Nintendo. 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا