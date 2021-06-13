شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نينتندو تكشف تفاصيل لعبة Mario الجديدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحصل لعبة Mario and Rabbids الإستراتيجية المبنية على تبادل الأدوار من Ubisoft على تكملة ، وفقًا لتسريبات موقع Nintendo الإلكتروني. اللعبة غير المُعلن عنها مُدرجة حاليًا على صفحتها الخاصة باسم "Mario + Rabbids: Sparks of Hope" جنبًا إلى جنب مع بعض الأعمال الفنية الرئيسية وثلاث لقطات شاشة وتاريخ إصدار عام 2022.

وكان قد تم الكشف عن أول لقب لـ Mario + Rabbids ، Kingdom Battle ، من قبل Shigeru Miyamoto من Nintendo في مؤتمر Ubisoft الصحفي في E3 2017 وفقا لما نقله موقع The verege.

على الرغم من الطبيعة الغريبة لمزج IP الخاص بها ، كانت Kingdom Battle واحدة من أفضل ألعاب Switch المبكرة ، حيث تمزج عناصر من شخصيات Mario و Rabbids مع حركة تكتيكية صلبة يمكن الوصول إليها على غرار X-COM. أطلقنا عليها "لعبة استراتيجية Nintendo Switch.

ليس من المستغرب بالضرورة أن تحصل لعبة تلقى استحسانًا جيدًا على تكملة بعد بضع سنوات ، ولكن هذا خطأ غير معهود من Nintendo.