شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب يجب عليك تحديث متصفح "كروم" لأخر إصدار الآن والان مع تفاصيل الخبر
وتؤثر هذه الأخطاء على إصدارات Windows و macOS و Linux من المتصفح، ومع إصدار آخر تحديث ، قامت جوجل بإصلاح العيوب الأمنية لمتصفح "كروم" الخاص بها لأجهزة Android وأجهزة كمبيوتر سطح المكتب، ويضيف التقرير أن الثغرة الأمنية يتم استخدامها "في البرية" من قبل الأشخاص لاستهداف المستخدمين الذين لم يتم تحديث أجهزتهم بعد، ومن السهل استهداف هؤلاء المستخدمين لأنهم لا يملكون الإصلاح الأمني على أجهزتهم.
وتدعي جوجل أنها ثغرة أمنية خطيرة ويجب على المستخدمين تحديث أجهزتهم في أقرب وقت ممكن، ولتحديث الأجهزة ، يمكن للمستخدمين الانتقال إلى متجر Google Play والنقر على قائمة المنسدلة، وبعد ذلك يتعين عليهم النقر فوق إدارة التطبيقات والأجهزة، ويمكنك الآن التحقق من تحديث "كروم" والنقر فوق زر التحديث للحصول على أحدث إصدار من نظام التشغيل.
ومن ناحية أخرى ، سيتعين على مستخدمي سطح المكتب النقر فوق قائمة النقاط الثلاث الموجودة في الزاوية اليمنى العليا من متصفح "كروم" ثم الانتقال إلى المساعدة، وبعد ذلك ، انقر فوق حول "كروم" وتحقق من آخر التحديثات.