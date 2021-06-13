شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب يجب عليك تحديث متصفح "كروم" لأخر إصدار الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة جوجل تحديث لمتصفح الويب "كروم" الخاص بها، ومع هذا التحديث الأخير ، طرحت الشركة أيضًا إصلاحًا لمجموعة من الثغرات الأمنية، ولعل أحد هذه العيوب الأمنية التي تم إصلاحها من قبل الشركة يسمى "ثغرة يوم الصفر"، ومن المعروف أن التهديد يتم استغلاله من قبل الجهات الخبيثة.

وتؤثر هذه الأخطاء على إصدارات Windows و macOS و Linux من المتصفح، ومع إصدار آخر تحديث ، قامت جوجل بإصلاح العيوب الأمنية لمتصفح "كروم" الخاص بها لأجهزة Android وأجهزة كمبيوتر سطح المكتب، ويضيف التقرير أن الثغرة الأمنية يتم استخدامها "في البرية" من قبل الأشخاص لاستهداف المستخدمين الذين لم يتم تحديث أجهزتهم بعد، ومن السهل استهداف هؤلاء المستخدمين لأنهم لا يملكون الإصلاح الأمني ​​على أجهزتهم.

ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن جوجل لم تكشف بعد كيف يمكن للعيب الاستفادة من جهاز المستخدم، ويضيف التقرير أن الشركة تنتظر الحد الأقصى لعدد المستخدمين لتحديث متصفح "كروم" على أجهزتهم قبل أن يكشف عن كيفية عمل الاستغلال، ومع ذلك ، يضيف التقرير أيضًا أن اثنين من الباحثين الأمنيين حددوا الخلل على أنه خلل في الذاكرة يقوم بتشغيل أكواد ضارة على جهاز المستخدم.

وتدعي جوجل أنها ثغرة أمنية خطيرة ويجب على المستخدمين تحديث أجهزتهم في أقرب وقت ممكن، ولتحديث الأجهزة ، يمكن للمستخدمين الانتقال إلى متجر Google Play والنقر على قائمة المنسدلة، وبعد ذلك يتعين عليهم النقر فوق إدارة التطبيقات والأجهزة، ويمكنك الآن التحقق من تحديث "كروم" والنقر فوق زر التحديث للحصول على أحدث إصدار من نظام التشغيل.

ومن ناحية أخرى ، سيتعين على مستخدمي سطح المكتب النقر فوق قائمة النقاط الثلاث الموجودة في الزاوية اليمنى العليا من متصفح "كروم" ثم الانتقال إلى المساعدة، وبعد ذلك ، انقر فوق حول "كروم" وتحقق من آخر التحديثات.